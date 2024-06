Brasil Origem Week: primeiro dia de evento brasileiro em Portugal impulsiona negócios paraenses

Evento brasileiro realizado em Portugal para apresentar bens autorais e de alta qualidade de pequenas e médias empresas de todas as cinco regiões brasileiras, o Brasil Origem Week teve início nesta quinta-feira (6), com destaque para os negócios paraenses. O governo do Pará tem um estande na feira principal, acompanhado de oito produtores de diversos frutos regionais. O evento começou às 14h, mas a abertura oficial foi à noite, seguida de um desfile de moda com o tema “Cores e tons do Brasil” e de um coquetel de boas-vindas.

Para o coordenador do evento, Marco Lessa, o Brasil precisa melhorar e aumentar sua reputação com relação ao resto do mundo. “Temos que mostrar que não somos um país apenas de commodity ou matéria-prima, temos muitos produtos feitos por pequenos produtores, com sustentabilidade, princípio de impacto social, originalidade, diversidade, qualidade de matéria-prima e muita criatividade envolvida. É esse país da cultura e da arte que precisa ser apresentado ao mundo, e a proposta do Brasil Origem Week é reunir toda essa nossa diversidade cultural e empresarial e levar para os quatro cantos do planeta”, avalia.

Presença

Uma das programações paraenses durante o primeiro dia de evento foi o painel “Pará: a COP 30 e o futuro da Amazônia”, com a secretária adjunta de gestão administrativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Juliana Vaz.

Segundo ela, a missão do governo do Pará é ampliar e fomentar a comercialização internacional, criando mais oportunidades e expandindo o mercado para os produtores paraenses. “Eles estão trazendo seus produtos, a feira está sendo um sucesso, tem bastante gente interessada na nossa culinária, que é maravilhosa. Já é um case de sucesso”, adianta a representante do governo do Pará.

Gastronomia

Na cozinha show, que todos os dias vai trazer convidados renomados da gastronomia brasileira, a chef Marcela Costa foi um dos destaques. Com o tema “Uma viagem ao Pará com açaí de tucupi”, ela cozinhou um arroz com tucupi, com açaí e mel por cima, acompanhado de camarões empanados na tapioca. Marcela é dona de um restaurante em Porto, focado na gastronomia do Pará, e os visitantes da cozinha show aprovaram o prato.

“É um prato inspirado em Belém, eu sou de lá, quis trazer um pouco da cultura para as pessoas conhecerem nossa culinária, que não se encontra em qualquer lugar. A escolha foi para trazer Belém, com o açaí, tucupi, tapioca, com um toque um pouco mais refinado. Como aqui não tem os mesmos ingredientes de Belém, não tem jambu, fiz uma adaptação e foi por isso que fiz com açaí. As pessoas conhecem ele mais como sorvete ou creme, eu quis trazer ele com um prato salgado”, afirma.

Agenda

A programação do Brasil Origem Week continua até domingo (9), com entrada livre e direito a degustação. Nesta sexta-feira (7), os ciclos de palestras são “A nova era de uma Cidadania da Língua”, com José Manuel Diogo; “As populações pré-cabralinas do Brasil – Origens e Tradições”, com o arqueólogo Sérgio Pereira; “Trocas mercantis entre Brasil e Portugal”, com o historiador Gonçalves Guimarães; “Brasil e Portugal – Idas, Vindas e Voltas”, com o escritor Eduardo Bueno; e o debate “E o futuro? Um Brasil melhor e Portugal maior?”.

Na cozinha show, os temas dos bate-papos e dos preparos serão o café, o pão de queijo mineiro, o acarajé e o chocolate. Também haverá, além do desfile de moda “Cores e tons do Brasil”, o evento Douro Bossa Jazz Festival, que começa às 20h e se estende até meia-noite. Mais informações sobre o evento nos próximos dias.