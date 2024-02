Brasil bate recorde de movimentação de cargas no modal aquaviário em 2023

O Brasil alcançou um recorde histórico em 2023 ao movimentar cerca de 1,3 bilhão de toneladas de mercadorias pelo modal aquaviário, representando um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior, conforme dados divulgados pela Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários).

Do total de carga movimentada, aproximadamente 30% corresponderam a minérios de ferro, totalizando 388 milhões de toneladas em 2023. Esse valor representa um crescimento de 7,5% em comparação a 2022, reforçando a posição do Brasil como representante significativo no mercado mundial de minérios.

VEJA MAIS

A segunda categoria mais transportada foi o petróleo e seus derivados, com 218 milhões de toneladas, seguida pela soja, com 129 milhões de toneladas, esta última apresentando um crescimento expressivo de 29,7% em comparação ao ano anterior.

Porto de Santos é o líder em movimentação de cargas

No ranking dos portos organizados brasileiros, o Porto de Santos destacou-se como o líder em movimentação de cargas, alcançando 136 milhões de toneladas em 2023, representando 30,1% do total desse tipo de instalação portuária.

Os portos de Paranaguá, no Paraná, e de Itaguaí, no Rio de Janeiro, ocuparam o segundo e terceiro lugares, movimentando 58 milhões e 56 milhões de toneladas, respectivamente.

Apesar do domínio do Arco Sul, que abrange sete estados brasileiros, respondendo por 64,3% das movimentações, o Arco Norte superou o Arco Sul pela primeira vez em movimentação de soja e milho, conforme o balanço anual da Antaq.

Fortalecimento dos portos e terminais nas regiões Norte e Nordeste

O secretário nacional de Portos, Alex Ávila, atribui esse feito ao trabalho de fortalecimento dos portos e terminais nas regiões Norte e Nordeste pelo governo. Ele prevê que até o final da década, mais de 50% da safra agrícola será escoada pelo Arco Norte.

Projeções da Antaq indicam que o recorde de movimentação de cargas será superado nos próximos quatro anos, com um aumento estimado de 10 milhões de toneladas por ano até 2025. Entre 2026 e 2027, espera-se que o país movimente 1,39 bilhão e 1,41 bilhão de toneladas, respectivamente.