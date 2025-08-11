Capa Jornal Amazônia
Bragança será palco da 1ª Conferência Pesca e Mangue e reunirá lideranças de todo o Pará

Evento reunirá representantes de municípios paraenses, comunidades tradicionais, setor produtivo e especialistas para debater políticas públicas, sustentabilidade e os desafios da pesca e aquicultura na zona costeira.

Jéssica Nascimento
fonte

Além dos debates técnicos e políticos, o evento será também um encontro entre culturas e conhecimentos diversos, reforçando o papel estratégico de Bragança no futuro da pesca e da aquicultura na região costeira. (Foto: Rare)

Reconhecida como um dos principais polos pesqueiros do estado, a cidade de Bragança sediará a 1ª Conferência Pesca e MangueConferência Regional dos Municípios Pesqueiros e Aquícolas da Zona Costeira Paraense. O evento vai ocorrer nos dias 20 e 21 de agosto de 2025, no Teatro Liceu de Música da Uepa, localizado no campus da universidade em Bragança. As inscrições já estão abertas.

A conferência promete ser um marco na agenda paraense relacionada à pesca, à aquicultura e à preservação do litoral. Com forte tradição pesqueira e estreita relação com os manguezais, Bragança receberá representantes de diversos municípios do Pará, além de integrantes do setor público, da iniciativa privada, da academia e lideranças comunitárias.

image (Foto: Rare)

Apesar do vasto litoral e da abundância de recursos hídricos, o Brasil ainda enfrenta obstáculos no setor pesqueiro, como a escassez de infraestrutura, o acesso restrito a políticas públicas e a necessidade de um manejo sustentável dos recursos naturais.

Na zona costeira do Pará — onde rios, igarapés, furos e o mar se entrelaçam em um ecossistema rico em biodiversidade — convivem a pesca artesanal, ou industrial e a aquicultura, que compartilham os mesmos espaços e desafios. É nesse cenário que a conferência se torna ainda mais relevante.

image Bragança vista de cima. (Foto: Secom)

A Conferência Pesca e Mangue surge como um espaço de diálogo e construção conjunta, envolvendo todos os segmentos da cadeia produtiva: pescadores artesanais, marisqueiras, empresários da indústria pesqueira, aquicultores familiares e gestores públicos.

image (Foto: Secom)

O objetivo é promover discussões que fortaleçam políticas públicas, valorizem os saberes tradicionais e incentivem práticas sustentáveis e integradas, especialmente diante das mudanças climáticas e da crescente pressão sobre os manguezais.

Além dos debates técnicos e políticos, o evento será também um encontro entre culturas e conhecimentos diversos, reforçando o papel estratégico de Bragança no futuro da pesca e da aquicultura na região costeira.

A expectativa é de que a conferência se consolide como um marco na defesa dos territórios pesqueiros e na busca por soluções que garantam a preservação dos manguezais — ecossistemas fundamentais que continuam a gerar vida, renda e cultura para as comunidades costeiras.

SERVIÇO:

1ª Conferência Pesca e Mangue – Conferência Regional dos Municípios Pesqueiros e Aquícolas da Zona Costeira Paraense

  • Data: 20 e 21 de agosto de 2025
  • Horário: 8h às 17h30
  • Local: Teatro Liceu de Música da Uepa – Campus Bragança (Travessa Senador José Pinheiro, s/nº, Centro, Bragança-PA)

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

