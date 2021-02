Bolsonaro afirma que postos de gasolina devem exibir valores de impostos e lucros

Nesta quinta-feira (11) durante uma de suas lives semanais, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a edição de um decreto que obriga postos de gasolina a exibirem aos consumidores a composição do preço do combustível, com descrição do valor de cada imposto cobrado e das margens de lucros dos agentes envolvidos, incluindo os distribuidores e os próprios postos.

“Quero botar a plaquinha lá na entrada de cada posto, esse é um decreto nosso. A Petrobras vai fazer isso para vocês saberem quem é que está pegando mais imposto de vocês”, disse o presidente a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

A placa deve conter descrição do valor de cada imposto cobrado e das margens de lucros dos agentes envolvidos, incluindo os distribuidores e os próprios postos.

“Será via decreto. A gente espera que o Parlamento aprove. Não tem nada de mais. É um direito de todos vocês saber quanto de imposto se paga em qualquer mercadoria. A gente vai exigir, via decreto, dos postos de gasolina”, disse. Bolsonaro não informou quando o decreto será publicado.