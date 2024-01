Bolsa Família 2024 inicia com 1,35 milhão de beneficiários do Pará; veja calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta quinta-feira (18) os pagamentos do programa Bolsa Família referente ao calendário do ano de 2024. No Pará, 1,35 milhão de beneficiários dos 144 municípios do estado recebem, neste mês de janeiro, valores que somam R$ 965 milhões em repasses diretos, de acordo com informações do governo federal. A média recebida por família paraense é de R$ 712,90, uma das maiores do país neste mês e acima do valor médio nacional de R$ 685,61.

Somente na capital, Belém, que reúne o maior número de beneficiários no estado, 192,4 mil vão receber valores que totalizam R$ 127,7 milhões. No município, o valor médio por integrante do programa é de R$ 663,56. Os outros quatro municípios com maior número de beneficiários são Santarém (49.923), Ananindeua (48.194), Abaetetuba (40.106) e Cametá (30.357).

Já o município com maior valor médio no Pará é Portel, onde é pago, em média, R$ 864,99 para as 10.744 famílias atendidas na cidade. Na sequência aparecem Jacareacanga (R$ 864,52), Mocajuba (R$ 854,99), Melgaço (R$ 830,43) e Juruti (R$ 829,58).

Segundo o governo federal, o Pará tem 653,7 mil crianças de zero a seis anos contempladas com o Benefício Primeira Infância, que representa um adicional de R$ 150 voltado para cada integrante da família nessa faixa. Além disso, 30,6 mil gestantes, 33,5 mil nutrizes e 1,1 milhão de crianças de sete a 18 anos recebem adicional de R$ 50 no estado.

Em todo o Pará, 1,14 milhão de famílias recebem Bolsa Família - ou 84,5% do total - contam com uma mulher como responsável familiar.

Calendário de pagamento

Os pagamentos do programa Bolsa Família neste mês de janeiro seguem de forma escalonada, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante. Eles começaram nesta quinta-feira e seguem até o dia 31.

Confira o calendário do Bolsa Família para janeiro de 2024

Final do NIS: 1 - pagamento em 18/1

Final do NIS: 2 - pagamento em 19/1

Final do NIS: 3 - pagamento em 22/1

Final do NIS: 4 - pagamento em 23/1

Final do NIS: 5 - pagamento em 24/1

Final do NIS: 6 - pagamento em 25/1

Final do NIS: 7 - pagamento em 26/1

Final do NIS: 8 - pagamento em 29/1

Final do NIS: 9 - pagamento em 30/1

Final do NIS: 0 - pagamento em 31/1