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Economia

BNDES lança em Belém programa 'Periferias Fortes Norte'

Serão beneficiadas 82 organizações sociais com formação, mentorias e recursos que variam entre R$ 100 mil e R$ 300 mil reais

O Liberal
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Investimento total do programa é de R$ 17,5 milhões (Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em parceria com os Institutos Phi e Phomenta, lançará nesta quarta-feira, 1º de julho, o Programa BNDES Periferias Fortes Norte em Belém (PA). A iniciativa prevê o fortalecimento institucional de até 82 organizações sociais, formalizadas ou não, com atuação direta nas comunidades periféricas urbanas de todos os estados da Região Norte e do Maranhão. As organizações selecionadas receberão uma formação, mentorias e recursos que variam entre R$ 100 mil e R$ 300 mil reais. O investimento total do programa é de R$ 17,5 milhões. 

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O evento de lançamento ocorrerá das 14h às 17h (horário local) no Complexo dos Mercedários, situado no Boulevard Castilhos França, s/n, bairro Campina, em Belém (PA). A participação é aberta a lideranças de organizações sociais das periferias e demais atores do setor interessados na iniciativa.

Conforme informações divulgadas pelo BNDES, a programação contará com a presença de importantes nomes, como Ana Cristina Costa, Superintendente da Área de Desenvolvimento Social e Gestão Pública do BNDES; Rodrigo Cavalcante, Diretor Executivo do Instituto Phomenta; e Luiza Serpa, Fundadora do Instituto Phi.

Durante o encontro, serão detalhados os critérios de inscrição, os benefícios oferecidos, o cronograma e os processos do edital, fornecendo todas as informações necessárias aos participantes.

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