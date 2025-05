BNDES aprovou R$ 403 milhões de crédito para Pará no Plano Safra 2024-25

O BNDES aprovou R$ 29,7 bilhões em crédito e atendeu a solicitações de mais de 125 mil operações por meio de operações indiretas, realizadas pela rede de agentes financeiros credenciados no Plano Safra 2024-2025. Esse modelo de operação permite uma distribuição descentralizada de recursos por todo o país, chegando a 93% dos municípios brasileiros, facilitando o desenvolvimento e a execução da política pública de apoio ao setor. Para o Pará, foram aprovados R$ 403 milhões de crédito, o maior volume de crédito na região Norte. Do total destinado ao Pará, R$ 11,3 milhões foram para agricultura familiar.

“Em dois anos, já superamos a aprovação de crédito para o setor agropecuário de todo o governo anterior. Sob a orientação do presidente Lula, em 2024 , o BNDES a aprovação para o setor foi de R$ 53,2 bilhões, um recorde histórico. Além disso, temos fomentado o agronegócio de ponta, que respeita as regras ambientais e que investe em inovação tecnológica”, afirma o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Um dos principais apoiadores do setor agropecuário no Brasil, o BNDES participa da 30º edição da Agrishow 2025, a principal feira de tecnologia do agronegócio na América Latina, que teve início nesta segunda-feira, 28, em Ribeirão Preto (SP). A previsão dos organizadores é de que a edição de 2025 da Agrishow atraia 195 mil visitantes, em seus 520 mil metros quadrados disponíveis, fazendo da feira um dos maiores eventos do setor no mundo. Em 2024, de acordo com a organização da feira, foram iniciados R$ 13,6 bilhões em negócios.

Pela importância do evento, o BNDES é um dos patrocinadores da feira e estará com equipes no local, participando de agendas com clientes e parceiros, reforçando o papel do Banco como promotor de investimentos para os diversos setores representados na feira.

Linhas próprias

Um dos principais operadores dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF), o BNDES também oferece ao setor linhas de crédito próprias, perenes e não equalizáveis junto ao Tesouro. Entre elas, o destaque é o BNDES Crédito Rural, voltado a projetos de investimento, aquisição isolada de máquinas, custeio e apoio a cooperativas, cujas aprovações já alcançaram mais de R$ 29 bilhões para cerca de 45 mil operações, desde a sua criação em 2020.

Deste montante, mais de R$ 12 bilhões foram aprovados por meio da linha com custo financeiro em dólares americanos, do produto BNDES Crédito Rural. Nesta linha, o exportador tem um hedge natural nos seus recebíveis em dólar, e as taxas de juros são mais competitivas. Lançada na Agrishow de 2023, o objetivo da solução é ampliar e diversificar alternativas de crédito a custos mais competitivos para o setor do agronegócio, intensivamente exportador.