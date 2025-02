BNDES abre inscrições para evento gratuito em Belém sobre linhas de financiamento para empresas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) promove na próxima terça-feira (11) no Senai Getúlio Vargas, no bairro do Marco, em Belém (PA), um evento para micro, pequenos e médios empresários, chamado “O BNDES Mais Perto de Você”. A inscrição é gratuita e pode ser feita no portal do Banco aqui.

Na ocasião, o BNDES vai apresentar as principais linhas de financiamento do Banco, que incluem soluções para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e crédito para projetos de investimentos. Os empresários poderão tirar dúvidas e consultar as opções mais adequadas aos seus negócios, além de conhecer as alternativas do Banco às garantias reais para empréstimos.

Para atender os empresários de Belém e região, entender suas demandas e oferecer créditos e garantias para alavancar e desenvolver seus negócios, agentes financeiros do Sicredi, Sicoob, Santander, Basa, Banpará, Sicoob, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Cresol estarão presentes no “O BNDES Mais Perto de Você” para rodadas de negócios. O objetivo é que os empresários possam comparar ofertas de diferentes instituições financeiras autorizadas a repassar o crédito do BNDES às MPMEs.

Crédito

Entre janeiro e setembro do ano passado, o Banco aprovou R$ 65 bilhões para operações com o segmento de MPME, que representou 46% do total de aprovações do período.

No Pará, o peso do segmento é ainda maior. Elas foram responsáveis por 76,3% das aprovações do BNDES no estado. Isso representou um total de R$ 1,2 bilhão em operações aprovadas para MPME. Esse valor é 33% maior que o mesmo período do ano anterior.

Serviço

O BNDES Mais Perto de Você – Belém (PA)

Quando: Terça-feira, 11 de fevereiro de 2025

Início: 8h

Local: SENAI Getúlio Vargas

Travessa Barão do Triunfo, 2806 - Marco, Belém (PA)

Inscrição gratuita em: http://www.bndes.gov.br/mais-perto-de-voce