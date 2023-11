Black Friday: movimento aumenta na noite de sexta e consumidores vão às lojas em busca de promoções

Com a chegada da Black Friday, data americana adotada no Brasil, famosa por promoções em diversos tipos de centros comerciais, os consumidores da capital aproveitaram os descontos para garantir itens pela metade do preço. Na noite desta sexta-feira (24), o movimento em um shopping do bairro do Reduto estava intenso, com compradores em busca das melhores ofertas. Estabelecimentos de diferentes segmentos ofereciam diversas promoções para atrair os clientes.

O militar Silvan Itabaraci, de 46 anos, aproveitou a ocasião para adquirir um presente de casamento. “Encontrei aqui o que eu estava querendo. Já vinha pesquisando preços na internet e em outras empresas, e os valores que estavam divulgando, era, realmente, o mesmo que estava aqui na loja. Então aproveitei a oportunidade” afirmou.

Já o servidor público Luís Jacques aproveitou o período de descontos para comprar um par de tênis que há tempos desejava. “Já vinha pesquisando há algum tempo. Até fiz isso antes para de vim aqui, porque às vezes, quando chega no período de Black Friday, algumas lojas aumentam o preço para depois dar 50% de desconto. E esse, realmente, estava com 50% de desconto. Aproveitei o desconto e comprei logo”.

