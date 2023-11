Black Friday movimenta comércio de Belém nesta sexta; descontos chegam a 57%

O centro comercial de Belém estava movimentado na manhã desta sexta-feira (24), com a chegada da Black Friday, data americana adotada no Brasil e que é marcada por promoções em lojas dos mais variados tipos. Os consumidores da capital que foram às ruas aproveitaram descontos e garantiram itens pela metade do preço. Segundo lojistas ouvidos pela reportagem, as campanhas devem continuar no final de semana.

Em uma grande loja do comércio, que vende produtos de decoração, cama, mesa e banho, eletrodomésticos e brinquedos, por exemplo, os descontos da Black Friday chegam a 57%, como explicou o gerente, Elielton Verçoza. Ele relatou que a expectativa é grande porque a campanha para a data foi “intensa”. As promoções, segundo o trabalhador, são responsáveis por aumentar o fluxo no local. Tanto que, dentre as lojas do centro comercial, essa foi a mais movimentada que a reportagem observou.

“Já está impactando nossas vendas. Em relação ao ano anterior, estamos crescendo 25% e está dentro do esperado. As promoções são em eletrodomésticos, Natal, cama, mesa e banho, produtos de decoração, cada setor da loja tem itens em baixa. O que está saindo mais nessa manhã são panelas de pressão Tramontina, que custavam R$ 244 e estão a R$ 150”, declarou. A promoção segue até dia 26 nas lojas físicas e no site, enquanto os produtos com desconto estiverem no estoque.

A gerente de outra loja, focada em calçados, Lidiane Gonçalves, também comemorou o movimento. Todos os produtos estão com 50% de desconto, sendo que o público mais interessado é o feminino, de acordo com ela. “O movimento na nossa loja está bom, abrimos cedo, às 7h30, e pode ver que estamos com uma promoção ótima. Tivemos uma nos dias anteriores, mas hoje é valendo. Isso deve aumentar nossas vendas em mais de 50%”, adiantou a gerente. Os preços continuam baixos até domingo nas lojas de bairros, já que o comércio só abre até sábado.

Oportunidade

Quem aproveitou a data para fazer algumas compras foi a cuidadora Antônia Lima, de 50 anos. Ela não sabia da promoção na loja que entrou, mas chegou ao comércio buscando pratos e se deparou com uma movimentação mais intensa. Ao entrar, acabou levando também uma panela de pressão. “Vim comprar uns pratos e vi que estão com preços muito bons, acabei levando uma panela de pressão também, além de coisas de natal. Estou achando os preços razoáveis, vai dar para levar algumas coisas, mas, no máximo, R$ 200, é o que programei”, detalhou.

Comerciante Antônia Teixeira foi até o comércio comprar itens de Natal. Ela quer voltar para aproveitar mais promoções. (Igor Mota / O Liberal)

De mesmo nome, Antônia Teixeira, comerciante de 56 anos, estava no centro comercial de Belém em busca de uma guirlanda específica: que tivesse a figura de um Papai Noel, por causa da neta. Acabou achando uma e aproveitou para pesquisar os preços de outros produtos de Natal, como uma árvore, que ela quer trocar.

“Quero uma árvore de Natal menor porque tenho uma grande e mudei os móveis de lugar, agora não está mais cabendo. Vim ver os preços, mas tenho que trazer o marido, porque só do meu bolso não dá. Pretendo gastar uma faixa de, no máximo, R$ 400, ainda tenho muitas coisas novas. A gente vai procurando e, dentro da possibilidade, vai adquirindo”, contou a consumidora.