Beneficiários fazem fila em frente as agências da Caixa em busca do auxílio emergencial

Várias pessoas procuraram as agências da Caixa, em Belém, na manhã deste sábado, para atendimento referente ao auxílio emergencial. O saque foi liberado para os beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro dos ciclos 3 e 4. Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro também podem fazer retirada da poupança social digital dos recursos ainda não utilizados do saque emergencial do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Na capital paraense, oito agências abriram neste sábado, para atendimento das 8h às 12h, mas as filas começaram a se formar desde cedo.

Anderson Peniche Silva, de 43 anos, chegou por volta das 6h à agência da Caixa de São Brás e conta que já havia muitas pessoas na fila. Um pouco antes das 9h, ele ainda aguardava, do lado de fora, para ser atendido. Até junho desse ano, Anderson trabalhava como servente em uma obra na Alça Viária, mas os serviços terminaram e, desde então, ele está desempregado e foi à Caixa em busca do auxílio emergencial. “Agora está difícil até arrumar emprego”.

O autônomo André Luiz Silva, de 45 anos, já esperava mais de 45 minutos na fila. Mesmo assim, em comparação a outras ocasiões em que precisou procurar a Caixa, ele considerava que o atendimento estavam até rápido. André trabalha com lava-jato. “O movimento foi praticamente a zero (durante a pandemia). Mas muitas pessoas voltaram a trabalhar e está normalizando”.

As agências abertas em Belém foram as dos bairros Batista Campos, Campina, Castanheira, Cruzeiro, Guamá, Parque Verde, Pedreira e São Brás. Em todo o Pará, o banco abriu 40 agências para atendimento neste sábado, aos beneficiários do auxílio emergencial. Para saber quais unidades estão funcionando, o beneficiário pode consultar a relação divulgada pela Caixa, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br/agenciasabado .



Ainda na Região Metropolitana de Belém, a instituição financeira abriu três agências em Ananindeua, nos bairros do Centro e Coqueiro; mais uma em Benevides, em Presidente Médici; e uma em Marituba, no Centro.



INFOGRÁFICO



Confira as agências da Caixa abertas no Pará neste sábado:



Abaetetuba: Centro

Altamira: Centro

Ananindeua: Centro e Coqueiro

Barcarena: Vila dos Cabanos

Belém: Batista Campos, Campina, Castanheira, Cruzeiro, Guamá, Parque Verde, Pedreira e São Brás

Benevides: Presidente Médici

Bragança: Centro

Breves: Centro

Cametá: Centro

Canaã dos Carajás: Centro

Capanema: Centro

Castanhal: Centre e Ianetama

Itaituba: Aeroporto Velho

Marabá: Nova Marabá e Velha Marabá

Marituba: Centro

Novo Repartimento: Parque da Ladeira

Ourilândia do Norte: Setor 4

Paragominas: Centro

Parauapebas: Beira Rio e Cidade Nova

Redenção: Alto Paraná

Salinópolis: Taperinha

Santa Isabel do Pará: Centro

Santarém: Aparecida e Centro

São Miguel do Guamá: Centro

Tailândia: Centro

Tucuruí: Cohab

Xinguara: Centro