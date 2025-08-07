Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Belém vira destaque nacional no mercado imobiliário: atratividade é impulsionada pela COP 30

A cidade subiu 17 posições no índice de demanda imobiliária, se consolidando como um novo polo de interesse

Paula Almeida / Especial para O Liberal
fonte

Belém será a sede da 24ª Edição do Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária a partir da segunda-feira (28) (Foto: Augusto Miranda / Agência Pará)

Após um período de estagnação, a capital paraense registrou um dos maiores saltos do país em atratividade para novos empreendimentos habitacionais, segundo a nova edição do Índice de Demanda Imobiliária (IDI-Brasil). A cidade subiu 17 posições no segmento de médio padrão, alcançando a 18ª colocação entre 77 municípios avaliados.

O estudo, desenvolvido por uma parceria entre o Ecossistema Sienge, CV CRM e Grupo Prospecta, com apoio da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), considera indicadores como demanda direta, geração de renda, comportamento de leads, potencial de consumo e dinâmica econômica.

O avanço de Belém foi considerado expressivo e está diretamente ligado à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada na cidade entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025.

Olhares voltados para o Norte

De acordo com Gabriela Torres, gerente de inteligência estratégica do Ecossistema Sienge, a quarta edição do IDI-Brasil revela uma descentralização da demanda imobiliária. A melhora na atratividade ocorre principalmente na faixa de renda entre R$ 12 mil e R$ 24 mil, segmento considerado o de médio padrão. Nesse grupo, Belém deixou para trás uma sequência de resultados negativos e passou a figurar entre os vinte primeiros colocados.

VEJA MAIS 

[[(standard.Article) Financiamento imobiliário recua 3% no 1º semestre ante um ano, afirma Abecip]]

image Quer comprar um imóvel? Veja 5 dicas para não cair em golpes no setor imobiliário
Fraudes vão de falsos aluguéis a vendas ilegais; especialistas orientam como se proteger ao negociar imóveis

COP 30 como impulsionadora

Para os profissionais do setor, o anúncio da COP 30 teve papel decisivo nesse resultado. Valter Matos, corretor de imóveis em Belém, conta que o movimento de valorização já vinha sendo sentido nas ruas, mas foi com a oficialização do evento que a cidade ganhou destaque nacional. “A gente já percebia o aumento do interesse, mas ver Belém entre as que mais cresceram no ranking mostra que o país inteiro está nos enxergando com outros olhos”, disse.

Segundo ele, bairros como Cidade Velha, Umarizal, Batista Campos, São Brás, Souza e até algumas partes do Marco já apresentam valorização acima da média. “A tendência é de que isso continue até a realização da COP, especialmente com as obras e investimentos que estão sendo feitos”, avaliou.

A conselheira do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci/PA), Claudia Craveiro, confirma que o evento climático tem influenciado diretamente o comportamento do mercado e que ele trouxe mais visibilidade para a cidade. “A visibilidade internacional gerada pela COP 30 representa uma valorização expressiva da imagem de Belém no cenário nacional e mundial. Além do fortalecimento do mercado imobiliário, a cidade entra definitivamente no mapa da visibilidade turística internacional, o que amplia as oportunidades econômicas, atrai novos investimentos e estimula melhorias na infraestrutura urbana”, destacou. 

Benefícios para além do mercado

Além da valorização dos imóveis, o aumento da atratividade impacta diretamente a economia local. “Isso significa mais empregos, mais obras, mais circulação de dinheiro e potencial para revitalizar áreas esquecidas da cidade”, afirmou Valter. 

Craveiro reforça ainda que o segundo semestre deste ano deve manter o ritmo de aquecimento. “A expectativa é de continuidade no crescimento, com aceleração das reformas, lançamentos e negociações, sobretudo para locações de curto prazo. Após a COP, a tendência é que Belém mantenha parte desse dinamismo, consolidando-se como um novo polo de interesse imobiliário e turístico, graças ao legado de visibilidade, infraestrutura e posicionamento internacional gerado pelo evento".

Valter concorda com a ideia. "Depois da COP, se tudo for bem conduzido, Belém tem tudo pra manter esse bom momento. A cidade vai ficar mais conhecida, mais preparada, e isso pode atrair mais gente interessada em viver ou empreender por aqui. Estamos vivendo uma fase muito especial, e quem entender o movimento agora pode colher bons frutos nos próximos anos", finalizou.

Cidades emergentes em destaque

Além de Belém, Sorocaba (SP) e Santo André (SP) também foram destaques no levantamento, figurando entre os maiores saltos de atratividade do país. Sorocaba, por exemplo, ultrapassou capitais como Recife e Porto Alegre no segmento médio padrão. Já Santo André teve um salto de 12 posições e entrou no grupo de cidades com atratividade no alto padrão, voltado a famílias com renda superior a R$ 24 mil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

economia

SuperNorte 2025 estreia com foco em sustentabilidade e protagonismo regional

Primeiro dia do evento foi marcado por homenagens, palestra e grande presença do público

07.08.25 22h37

tarifaço

Alckmin: Plano de contingência foi apresentado a Lula e deve sair até terça (12)

Ele afirmou que será colocada uma "régua", pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, enquanto em outros setores metade da produção é destinada à exportação

07.08.25 18h38

afetados pelo tarifaço

Por telefone, Lula e Modi discutiram impactos das tarifas impostas por Trump, diz Secom

Presidente da República e primeiro-ministro da Índia conversaram por cerca de uma hora

07.08.25 13h58

Programa de Gerenciamento de Benefícios

Câmara aprova texto-base de programa para acelerar análises de benefícios do INSS

Programa tem duração de 12 meses e possibilidade de prorrogação única

07.08.25 13h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Moedas Raras

Tem em casa? Saiba qual é a moeda de R$ 1 que vale mais do que um carro popular

Algumas unidades podem valer entre R$ 26 mil a R$ 50 mil. Veja quais!

31.07.25 14h45

Qual o valor?

Você sabe quanto custa a moeda de 50 anos do Banco Central? Confira o valor!

A unidade foi produzida em aço inoxidável e revestida de bronze

27.07.25 17h00

programa Gás para Todos.

Governo anuncia gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias

Medida provisória que garantirá o benefício está em “fase final de elaboração"

31.07.25 11h05

CONCURSOS DE SAÚDE

Concursos de saúde oferecem salário de até R$ 17 mil e têm mais de 3 mil vagas abertas; veja datas

Vagas para diversas especialidades estão abertas em diferentes estados; inscrições seguem até agosto e setembro, com remunerações que podem chegar a R$ 17 mil.

04.08.25 7h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda