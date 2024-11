Belém terá 1º concurso de criação de coquetéis com receitas regionais do Pará

Neste sábado (23/11), Belém vai conhecer os vencedores do Ocka, primeiro torneio de mixologia voltado para revelar novos talentos e criar receitas que valorizam a coquetelaria regional do Pará. O evento destaca ingredientes amazônicos e busca fortalecer as indústrias locais, promovendo a cultura dos coquetéis de alta qualidade no estado. Realizado por um bar especialista em drinks amazônicos do bairro de Nazaré, a primeira etapa do concurso ocorreu em 11 de novembro. A segunda etapa vai ocorrer neste sábado, quando as notas vão ser somadas e os vencedores, declarados.

VEJA MAIS



O concurso teve 36 competidores que se enfrentaram em um torneio eliminatório até restarem três finalistas. No final, os participantes devem usar produtos regionais como ingredientes para os drinks. São eles: jambu, chicória, açaí, sorvetes regionais, temperos e demais itens da cultura paraense. O primeiro, segundo e terceiro colocados vão ganhar, respectivamente, a premiação de R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500. As receitas vencedoras vão ser incorporadas aos cardápios oficiais das empresas participantes a partir de dezembro para manter os sabores e a cultura paraense no universo da coquetelaria.

Entre os objetivos do concurso, estão estimular o desenvolvimento regional da coquetelaria, valorizar os produtos e produtores locais, além de proporcionar uma experiência única com os sabores da Amazônia.

Legenda (Foto | Equipe de Marketing do concurso)

Primeiro torneio de mixologia

Segundo Fred Arias, empresário de 37 anos e um dos idealizadores do projeto, esse é o primeiro torneio de mixologia focado na revelação de novos talentos e novas receitas de coquetéis regionais paraenses. A mixologia é a arte e ciência de criar bebidas, combinando ingredientes e sabores para obter um equilíbrio entre acidez, doçura, amargor e outros elementos.

“A ideia surgiu 45 dias atrás em uma conversa entre Daniel Bittencourt, Junior Braga e eu com intuito de promover a cultura da coquetelaria de alta qualidade no estado do Pará, estimulando o desenvolvimento regional e valorizando as indústrias locais”, contou.

Legenda (Foto | Equipe de Marketing do concurso)

Para Fred Arias, o Pará tem uma biodiversidade de “insumos e botânicos amazônicos” e a gastronomia do estado representa a culinária brasileira. “Queremos criar essa identidade também para a coquetelaria. Nosso estado é um celeiro de sabores únicos e ingredientes que estão apenas começando a conquistar o mundo”, declarou.

O empresário defende que o objetivo maior do concurso é transformar o Pará em um polo de coquetelaria de excelência. Além disso, o desejo da equipe de idealizadores do projeto é fazer com que todos, desde os consumidores até os profissionais do campo, tenham acesso a experiências marcantes.

Além de Fred Arias, fazem parte da idealização do projeto os empresários Daniel Leite e Daniel Bettencourt, os bartenders e empresários Junior Braga e Renan Guerreiro e também o bartender e mixologista Caio Bonneau.