Inglês, taxista, cozinheiro: Belém tem 12 cursos gratuitos abertos para COP 30 em diversas áreas

Com a aproximação da COP 30, prevista para ocorrer em Belém em 2025, diversos cursos gratuitos foram anunciados por órgãos públicos e instituições parceiras, oferecendo oportunidades de capacitação nas áreas de turismo, idiomas, gastronomia e hospitalidade. Iniciativas como o Capacita COP 30, além de projetos da Prefeitura de Belém, do IFPA e de outros parceiros, já abriram inscrições para milhares de vagas em todo o estado. Confira as opções disponíveis.

1.Capacita COP 30 (Governo do Pará via Sectet - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior)

Vagas: 12 mil vagas em mais de 67 cursos;

Áreas: Turismo, Lazer, Hospitalidade, Infraestrutura, Produção Alimentícia e Segurança;

Cursos: Inglês para negócios turísticos, marketing digital, turismo receptivo, excelência no atendimento, manutenção de sistemas solares, Libras básico, gestão de bares e restaurantes, entre outros;

Regiões: Belém, Santarém, Salinópolis, Marajó, e outros polos;

Modalidades: Presencial e online;

Inscrição: Por meio do site capacitacop30.pa.gov.br;

Período: Inscrições abertas para diferentes turmas, com aulas já iniciadas ou previstas até o final do ano​.

2.Curso de Inglês Online (Governo do Pará em parceria com Instituto Coca-Cola Brasil e EF Education First)

Vagas: 5 mil;

Modalidade: 100% online;

Objetivo: Ensinar habilidades fundamentais de comunicação em inglês, com foco em situações práticas no setor de turismo e hospitalidade;

Inscrição: Direto no portal do programa Capacita COP 30 (capacitacop30.pa.gov.br);

Cronograma: Em andamento até o final de 2024;

Como funciona: Os cursos são acessíveis via plataforma digital da EF Education First, uma empresa global de educação que oferece suporte tecnológico e didático. A parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil reforça o compromisso de inclusão social, ampliando o alcance para comunidades com maior necessidade de capacitação;

Benefício: Certificado de conclusão e aprimoramento profissional.

3.Capacitação pelo Sebrae Pará

Curso de Língua Inglesa

Objetivo: Preparar empreendedores dos setores de hospitalidade, mobilidade, e alimentos e bebidas para atender turistas estrangeiros durante a COP 30;

Conteúdo: Abrange saudações, vocabulário técnico específico, endereços e adjetivos para melhorar o atendimento. A metodologia foi desenvolvida e é ministrada por professores da Universidade do Estado do Pará (UEPA);

Duração: Dez encontros de 4 horas cada;

Período: De 27 de novembro a 7 de dezembro;

Inscrição: Pode ser feita na loja virtual do Sebrae Pará (pa.loja.sebrae.com.br) até o início das turmas, sujeito à disponibilidade de vagas​.

Oficina Airbnb

Objetivo: Capacitar novos e atuais anfitriões da Região Metropolitana de Belém para oferecer acomodações durante a COP 30, promovendo turismo local;

Conteúdo: Noções básicas de como hospedar pelo Airbnb, com foco no empreendedorismo e na melhoria de serviços para turistas;

Período: Programação contínua até dezembro de 2025;

Inscrição: Abertas pelo site oficial do Sebrae Pará. As turmas são anunciadas periodicamente​.

4.Cursos do Ministério do Turismo em parceria com o IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará)

Vagas: 4.760;

Cursos Disponíveis: Gestão de negócios para o turismo, Educação ambiental, Hospedagem domiciliar, Condutor de atrativos turísticos, Organização de eventos, Camareira, Elaboração de roteiros regionais, Inglês e Espanhol, entre outros;

Modalidade: Presencial, com turmas de até 40 alunos;

Locais: Campi do IFPA (Belém, Bragança, Vigia e Santarém);

Inscrições: Por ciclos, com inscrições abertas para o 2º ciclo de 9 a 18 de dezembro de 2024;

Bolsa-Auxílio: Participantes ativos podem receber R$ 200,00 mensais;

Pré-requisitos: Maior de 18 anos e ensino fundamental completo;

Áreas: Turismo, hospitalidade e idiomas.

5.Cursos à distância pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego)

Vagas: 6.000;

Cursos disponíveis: Copeiro, Garçom, Mensageiro, Agente de Recepção e Reserva, Espanhol Básico e Intermediário, entre outros;

Modalidade: Ensino a distância (EAD);

Início das Aulas: 18 de março de 2025;

Inscrições: A partir de 15 de janeiro de 2025 no site do Ministério do Turismo;

Áreas: Turismo e atendimento ao cliente.

6.Curso da Escola Virtual do Governo (EV.G)

Gestão de Turismo Sustentável

Foco: Desenvolvimento sustentável aplicado ao turismo;

Público: Profissionais interessados em turismo sustentável e políticas públicas;

Formato: Online, autoinstrucional;

Inscrições: Abertas continuamente;

Como se inscrever: Acesse Escola Virtual.Gov para conferir os cursos disponíveis e realizar a inscrição;

Formato: 100% online, com conteúdo acessível via smartphone ou tablet. Não há interação direta com tutores ou outros participantes;

Certificação: Certificado digital ao concluir o curso com aproveitamento mínimo de 60%.

7.Cursos de Qualificação Profissional com o Senac e Senai

Vagas: 105 em parceria com o Senac e mais 1.871 previstas em 44 cursos variados;

Áreas:

Hospitalidade e serviços (barista, recepcionista, camareira, operador de áudio);

Moda (costureiro industrial, modelagem para uniformes, upcycling);

Construção civil (eletricista, encanador, soldador);

Estética e bem-estar (corte de cabelo, maquiagem para pele negra);

Inscrições: Detalhes disponíveis pelo telefone (91) 98118-5795 ou no site da Prefeitura de Belém. Cursos são oferecidos em parceria com Banco do Povo e outras instituições.

8.Cursos de Idiomas para Taxistas e Feirantes

Ofertante: Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad);

Vagas: Primeira turma com 110 taxistas. Inscrições abertas para novas turmas;

Idiomas: Inglês e Espanhol;

Locais e Horários: Aulas no auditório da SEMAD, às segundas e terças, a partir das 19h;

Duração: 15 encontros (30 horas no total);

Como se Inscrever: Contato pelo telefone (91) 98488-0170.

9.Curso Bases da Cozinha

Ofertante: Prefeitura de Belém em parceria com o Senac;

Vagas: Parte das 105 vagas disponíveis para seis cursos, incluindo gastronomia;

Inscrição: Por e-mail (egp@semad.pmb.pa.gov.br) ou telefone (91 98118-5795);

Local: Belém;

Objetivo: Capacitar para técnicas básicas de cozinha com enfoque na culinária regional.

10.Gestão de Bares e Restaurantes

Ofertante: Programa Capacita COP 30 (Governo do Pará);

Vagas: 40 vagas por turma em Belém e polos de Salinópolis;

Inscrição: Através do portal oficial do programa (capacitacop30.pa.gov.br);

Período de Inscrição: Até o preenchimento das vagas;

Objetivo: Desenvolver habilidades de gestão para empreendimentos gastronômicos.

11.Treinamento de Garçons e Garçonetes (com foco em hospitalidade e atendimento)

Ofertante: Sectet (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Pará);

Vagas: Incluídas nas 2.000 vagas distribuídas em 31 cursos do programa;

Inscrição: Plataforma oficial (capacitacop30.pa.gov.br);

Objetivo: Atender às demandas do setor de hospitalidade durante a COP 30.

12.Cursos da Escola de Turismo

Cursos Disponíveis:

Gestão de Negócios para o Turismo;

Educação Ambiental e Sustentabilidade para o Turismo;

Hospedagem Domiciliar;

Condutor de Atrativos Turísticos;

Qualidade no Atendimento aos Turistas nas Ilhas;

Organizador de Eventos;

Camareira;

Elaborador de Roteiros Regionais;

Inglês;

Espanhol.

Duração: Média de dois meses por ciclo;

Inscrições: Divididas em ciclos, sendo o próximo ciclo de 9 a 18 de dezembro de 2024;

Vagas por Campus:

Belém: 1.960 vagas;

Vigia: 1.200 vagas;

Santarém: 1.440 vagas;

Bragança: 160 vagas.

Critério de Seleção: Ordem de inscrição.

Os cursos gratuitos oferecem uma oportunidade única de capacitação para trabalhadores e empreendedores que desejam aproveitar o potencial econômico gerado pela COP 30. A combinação de qualificação prática e certificação profissional fortalece o mercado local e prepara a cidade para receber visitantes de todo o mundo.