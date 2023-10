Belém tem I Simpósio de Direito Empresarial da UFPA voltado às mulheres

O debate sobre o empreendedorismo feminino e a importância de se fortalecer as iniciativas econômicas das mulheres para interromper o ciclo de situações de violência doméstica e outros abusos relacionados à questão de gênero, muitas vezes, vivenciados pela questão da dependência econômica.

Esse é o foco do I Simpósio de Direito Empresarial da Universidade Federal do Pará (UFPA), intitulado "Direito Empresarial por Elas", conforme explica a professora doutora Luciana Gluck Paul, organizadora do evento.

“O nosso evento é para fortalecer o empreendedorismo feminino, mas com um recorte voltado para despertar nas mulheres e na sociedade o quanto é importante a gente defender esse empreendedorismo. Garantir uma autonomia financeira para as mulheres tendo em vista que nós temos vários dados de pesquisas que comprovam que muitas das mulheres que se submetem à situação de violência doméstica vivem esta situação porque não têm autonomia financeira”, afirmou a professora Luciana Gluck Paul.

Luciana Gluck Paul explicou que o evento desta terça-feira (31), no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) do campus da UFPA, integra o projeto de extensão que ela coordena Há quatros, voltado à regularização de comerciantes informais das regiões do Guamá, Terra Firme e Canudos, em Belém.

O referido projeto procura levar informações e conhecimentos para empreendedores informais, para que eles possam se regularizar e usufruir das garantias e direitos que um comerciante regular tem. Ela enfatizou que o I Simpósio de Direito Empresarial tem um diferencial justamente por se voltar ao público feminino.

"Quando a gente fala no trabalho da mulher, a gente fala de melhores condições de vida para as crianças, porque a gente está considerando um público de empreendedoras em que a grande maioria são chefes de casa. Elas têm seus filhos que não ganham pensão alimentícia, os homens abandonam os lares, abandonam os filhos e as mulheres são mãe, pai, chefes de família e tudo e mais alguma coisa. Então, quando a gente defende essas mulheres, a gente também está defendendo um lar melhor e mais digno para essas crianças”, assinalou Luciana Gluck Paul.

A professora também informou que o evento tem como público alvo estudantes do curso de direito, e também empreendedores dos bairros pesquisados, com ênfase num olhar às mulheres. Todas as palestrantes do Simpósio serão mulheres. Vão participar outras professoras doutoras que estudam a matéria relacionada ao direito empresarial, bem como as temáticas voltadas à discussão do empreendedorismo feminino.

Estão previstas, entre outras, as palestras da professor doutora Luana Thomaz, coordenadora da Clínica de Atenção à Violência; a professora doutora, Luma Scaff e a professora mestre, Maria Brasil, as duas últimas da equipe docente de direito empresarial do ICJ, da UFPA.

SERVIÇO

I Simpósio de Direito Empresarial "Direito Empresarial por Elas"

Link de inscrição: www.esa.oabpa.org.br

Data: Terça-feira (31)

Local: Auditório Hailton Corrêa no Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) no campus da UFPA, no Guamá, em Belém.

Hora: 14h.