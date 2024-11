Belém: Servidores e aposentados da Prefeitura e Câmara podem solicitar empréstimo consignado

Servidores efetivos, aposentados e pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal já podem solicitar empréstimo consignado por meio do serviço lançado nesta segunda-feira (18.11), pela gestão municipal, aos segurados da Previdência do Município de Belém, a BelémPrev. Os interessados podem fazer a simulação e solicitar o valor pretendido pelos fones 0800 880 3400 (WhatsApp) ou pelo 0800 665 3400 (ligação telefônica). Segundo a Prefeitura, o serviço teve início nesta terça-feira (19.11).

O crédito financeiro será disponibilizado com recursos provenientes do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e terá taxa de juros de 1,58% ao mês.

Na segunda-feira, no miniauditório do Palácio Antônio Lemos, Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, Edna D'Araújo, presidente da BelémPrev, Júlio Matos Cardoso, presidente do Conselho Previdenciário do Município, e Carlos Esteves, sócio-proprietário da empresa Agenda Assessoria, assinaram o termo do empréstimo consignado, que oficializou o novo serviço.

A iniciativa permitirá, inclusive, que o servidor que precise de empréstimo consignado possa renegociar dívidas com outros bancos, porque os juros do novo serviço são mais baixos do que os bancos comerciais. Segundo o prefeito Edmilson Rodrigues, o novo serviço só foi possível após a Prefeitura ter obtido a classificação Capag Nível A (Capacidade de Pagamento) pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda, indicando a solidez fiscal do município.

"Desde 2019, havia legislação que permitia a realização de empréstimo consignado. Assim, criamos uma lei municipal para alterar a legislação do município para poder lançar o programa", disse o prefeito.