Belém será sede da II Conferência de Mineração e Sustentabilidade do Pará nesta quinta (18)

Nesta quinta-feira (18), a capital paraense será sede da II Conferência de Mineração e Sustentabilidade do Estado do Pará. O evento será realizado pela Comissão de Assuntos Minerários da OAB, no Auditório Albano Franco, da FIEPA, das 14h às 18h e será voltado para advogados, empresários, setor privado, setor público e estudantes.

“A Mineração e Meio Ambiente” será um dos temas abordados durante o evento, onde palestrantes e mediadores da conferência vão debater de que forma os advogados, integrantes do jurídico e setores técnicos de mineradoras, e os funcionários públicos e servidores dos órgãos reguladores da atividade de mineração, podem contribuir para uma para que o setor se torne ambientalmente mais responsável, que siga os parâmetros ESG, auxiliando mutuamente uns aos outros a cumprirem seus papéis, facilitando o cumprimento de obrigações e o acesso a informações.

A outra temática será “A Mineração e Desenvolvimento: Oportunidades para o Setor Mineral”, que discutirá sobre o mercado da mineração, as oportunidades para a mineração no Pará nos próximos anos, oportunidades fiscais, incentivos econômicos, incentivos da Agência Nacional de Mineração, investimentos serão feitos no Estado nos próximos anos, como a mineração pretende exercer seu papel aqui no Pará, os desafios que a atividade enfrenta em exercer uma mineração na Amazônia e como o mercado está viabilizando a atividade, considerando o potencial mineral do Estado.

A II Conferência de Mineração e Sustentabilidade do Estado do Pará contará com a participação de representantes da Agência Nacional de Mineração (ANM), Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), Federação das Indústrias do Pará (FIEPA), OAB/Pa, Vale, Buritirama, North Star, entre outras mineradoras.

Exportações de minérios no Pará

Parauapebas e Canaã dos Carajás se destacam como os maiores municípios arrecadadores da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) em 2022, somando quase R$2,5 bilhões. O Pará arrecadou quase R$3 bilhões no total, sendo o segundo maior do Brasil.

O setor mineral do Pará representou 84% das exportações do estado em 2022, totalizando mais de US$18 bilhões. O minério de ferro liderou as exportações com 60%. A China continua sendo a principal compradora do minério do Pará, adquirindo quase 120 milhões de toneladas.

Os minérios com maior crescimento nas exportações foram: nióbio (+1951%), níquel (+355%), bauxita (+100%) e estanho (+100%). Esses dados foram fornecidos pelo Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral). Além da China, os principais compradores de minério do Pará foram Malásia, Japão, EUA e Noruega.

A indústria da mineração gerou cerca de 328 mil empregos diretos no Pará em 2022, de acordo com o Ministério das Minas e Energia. Cada emprego direto gera 13 empregos indiretos na cadeia mineral.

II Conferência de Mineração e Sustentabilidade do Estado do Pará

Dia: 18/05/2023 (Quinta-feira)

Local: Auditório da FIEPA (Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 - Nazaré)

Hora: 14h às 18h

Inscrições gratuitas no local do evento

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).