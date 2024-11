Belém sedia evento para celebrar 200 anos de relações Brasil-EUA, nesta terça-feira (12)

Nesta terça-feira, 12, o evento "The Circle" reuniu empresários, lideranças políticas e governamentais no Espaço São José Liberto, em Belém, para celebrar os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Promovido pela Câmara Texana de Comércio no Brasil em parceria com a SEDEME (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia) e a Federação das Câmaras de Comércio Exterior, o encontro buscou fortalecer os laços comerciais entre o Pará e o Texas, um dos principais estados econômicos dos EUA.

Além da comemoração diplomática, o evento focou em explorar novas oportunidades de negócios com o Texas e outros países como a República Dominicana, Equador e República Democrática do Congo, que participaram do encontro e apresentaram potenciais parcerias comerciais com o Pará.

O presidente da Câmara Texana de Comércio no Brasil, Max Paul, destacou as potencialidades econômicas do Pará: "Estou pela terceira vez no Pará e, por mais informações que eu tenha buscado, a cada momento sou surpreendido com novas possibilidades de negócios aqui no estado. O Pará ainda tem muitas oportunidades para ampliar parcerias econômicas com o Texas." Ele ressaltou também a relevância do Texas, cuja economia é a oitava maior do mundo, com um PIB de mais de 2 trilhões de dólares e movimentação anual de 16 milhões de dólares em exportações para o Brasil, que representam 25% do total exportado dos EUA para a América Latina.

Tecnologia em logística e infraestrutura para a COP 30

Dentre as propostas de negócios, o evento trouxe uma inovação para a infraestrutura de Belém, que se prepara para sediar a COP 30. Uma tecnologia de polímeros de pavimentação, utilizada e testada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, foi apresentada como uma solução para melhorar a logística e as condições das vias na cidade. “Hoje estamos trazendo ao Pará a tecnologia dos polímeros, uma fórmula americana de pavimentação que poderá resolver boa parte do problema de infraestrutura local,” afirmou Max Paul.

Outro destaque foi uma empresa texana especializada em combate a incêndios e desastres naturais. A implementação dessas tecnologias posicionaria o Pará na vanguarda nacional em gestão de catástrofes e logística de emergência, segundo Paul.

Pará e suas potencialidades econômicas

O Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Paulo Bengston, ressaltou as diversas potencialidades econômicas do Pará, incluindo sua matriz energética limpa, composta por energia fotovoltaica e hidrelétrica, além da proximidade do porto de Barcarena com a Europa. Bengston destacou ainda a riqueza da mineração, o segundo maior rebanho bovino do Brasil, a liderança nacional no mercado de açaí e a crescente produção de soja. "Tudo isso abre grandes oportunidades de negócios com o Texas e os EUA. Nosso interesse é muito grande", declarou o secretário.

A Fapespa (Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas) também participou, oferecendo apoio na criação de um Perfil Econômico dos 144 municípios do estado, facilitando a busca por parcerias econômicas com o Texas e fortalecendo o desenvolvimento local.

Rodada de Negócios e oportunidades para o açaí

Durante a Rodada de Negócios, empresários de diferentes setores puderam trocar experiências e prospectar novas parcerias. José Rafael Barcia, empresário equatoriano do setor de cosméticos, manifestou interesse em abrir uma unidade de sua empresa em Belém devido à diversidade de produtos amazônicos. Ele afirmou estar otimista com as oportunidades no Pará: "Já estamos na fase dos estudos para implantação e confiantes de que o retorno será certo."

O açaí também foi um dos destaques do evento, representado pelo empresário Nivaldo Uberlândio, de Castanhal, que exporta o produto para 18 países. Ele ressaltou a importância de eventos como "The Circle" para valorizar o açaí e ampliar a rede de parceiros comerciais. “Precisamos agora da identificação geográfica do nosso açaí. Eventos como este ajudam a potencializar nossa economia, trazendo novos parceiros de negócios,” disse Nivaldo.

Programação do Evento

14h00 - 14h30 Abertura com presença de líderes empresariais e governamentais

14h30 - 15h30 Painel "Doing Business in Texas" – Discussão sobre o ambiente de negócios no Texas

15h30 - 17h30 Participação Internacional – Apresentações das delegações da República Democrática do Congo e República Dominicana sobre oportunidades de negócios e parcerias

17h30 - 18h00 Rodada de Negócios – Networking para futuras colaborações empresariais

19h00 Coquetel comemorativo oferecido pela Câmara Texana de Comércio no Brasil e patrocinadores no Salão Central

Serviço

"The Circle" – Comemoração dos 200 anos das relações diplomáticas Brasil-EUA

Data: 12 de novembro de 2024

Local: Espaço São José Liberto, Belém-PA

Horário: 14h às 19h