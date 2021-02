IPTU: Contribuintes com problemas cadastrais poderão quitar imposto até março

Contribuintes que tiveram problema na migração de informações cadastrais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2021 terão até o dia 10 de março para pagamento do tributo. Para os demais pagantes, o vencimento segue até esta quarta-feira (10). As informações são da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin).

De acordo com a Sefin, um atraso no processamento, impressão e postagem do terceiro lote de carnês causou o atraso também do envio dos talões pelos Correios. Em caso de não recebimento ou dificuldade de emissão pelo site www.belem.pa.gov.br/sefin, o contribuinte pode se dirigir aos postos de atendimento da Sefin e solicitar a segunda via de seu carnê.

Se o contribuinte tiver dificuldade em emitir o carnê pelo site, ou se deparar com a mensagem de que o carnê está “em processamento com vencimento para 10/03”, deverá aguardar e tentar novamente dentro de alguns dias.

A secretaria informa, ainda, que todas as modalidades de crédito e de desconto para a opção de pagamento em cota única estão mantidas. São elas que ditam os prazos para pagamentos.

Entenda:

Vencimento da primeira cota única: 10/03/2021

Vencimento da segunda cota única: 10/04/2021

Pagamento em 10 parcelas: a primeira vence em 10/03/2021