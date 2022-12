Bares e restaurantes estão otimistas com o terceiro jogo do Brasil na Copa do Catar

Passados dois jogos da seleção brasileira na Copa do Catar, e com a seleção canarinho já classificada para a segunda fase do Mundial, cresce a expectativa de donos de bares e restaurantes para o movimento nesta sexta-feira (2), quando o Brasil realiza sua terceira partida no campeonato, contra o time de Camarões. A transmissão para o território brasileiro terá início às 16 horas, o que anima ainda mais o setor, pois é um horário que facilita a permanência dos clientes nos estabelecimentos após o jogo. “Tradicionalmente, às sextas-feiras, as pessoas já vão para os bares nesse horário, e, com o jogo do Brasil, com certeza isso vai aumentar ainda mais. Estimamos um acréscimo de vendas entre 20 e 50%”, garante a presidente da Seccional Paraense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Pará), Rosane Oliveira.

Segundo Rosane, o setor está otimista com o desempenho do Brasil na Copa, pois os dois primeiros jogos já provocaram um incremento nas vendas. Com isso, os empreendedores estão se preparando melhor a cada partida, tanto na parte de alimentação quanto de bebidas geladas. “Todos se prepararam, dentro do seu estilo. Seja com a adoção de uniformes, adornos, decorações, seja com a contratação de bandas e artistas. O público está prestigiando e os empreendedores estão satisfeitos e obtendo retorno financeiro”, detalha.

De acordo com a presidente da Abrasel Pará, muitos empreendedores também estão sendo procurados por distribuidores, para ações em conjunto, como a distribuição de brindes e bebidas nos bares e restaurantes da cidade. “Muitas vezes, eles levam copos, sandálias, viseiras, coisas que tem a ver com a Copa e isso é muito legal, pois agrada em cheio aos consumidores”, completa.

O diretor do Sindicato dos Hoteis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado do Pará, Fernando Soares, concorda com Rosane. Segundo ele, o setor está muito otimista em relação ao terceiro jogo da seleção brasileira, pelo horário e pelo fato de cair em uma sexta-feira. “Com certeza, desde às três da tarde até às seis haverá um aumento evidente no movimento. Quando o jogo caiu no horário de uma hora da tarde, o acréscimo já foi da ordem de 30 a 40%, porque o horário não favorecia tanto. Mas agora, com certeza o incremento será ainda maior”, aposta.

A produtora cultural Lany Cavalero montou um espaço para transmissão dos jogos da seleção na Copa dentro de um shopping center localizado no bairro de Val-de-Cans, em Belém. Para ela, o movimento no local, neste terceiro jogo da seleção brasileira, realmente deve ser bem maior, por diferentes motivos. “Finalmente, o jogo do Brasil cai numa maravilhosa sexta-feira, é início do mês, todo mundo está feliz porque é dezembro e a gente está com as oitavas já garantidas na Copa, então, a expectativa é a melhor possível para os jogos. As pessoas têm saído de casa para prestigiar o Brasil e isso a gente percebeu no primeiro e no segundo jogo. Por isso, aqui na nossa Arena está ficando tudo preparado para receber muito bem todos que vierem compartilhar desse momento conosco”, explicou ela, que, nesta quinta-feira, véspera do jogo, esteve pessoalmente inspecionando os últimos detalhes para receber o público, como luz, posição do telão, mesas e cadeiras do espaço.