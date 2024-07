Bares e restaurantes estão otimistas com a movimentação do 2° fim de semana de julho 

Donos de bares e restaurantes de Mosqueiro, Outeiro e Salinópolis já se preparam para receber um intenso fluxo de veranistas que devem partir rumo às praias e balneários paraenses no segundo fim de semana de julho. Em um dos estabelecimentos contactados pelo Grupo Liberal, a expectativa de movimentação chega a ser 80% maior do que na baixa temporada.

As praias de água doce da bucólica Mosqueiro, distrito localizado a 76 quilômetros de Belém, estão entre os destinos mais procurados pelos belenenses para se refrescar do calor durante o verão amazônico.

Paulo Louchart é gestor de estratégia e comunicação de um dos restaurantes mais populares de Mosqueiro. Ele conta que a movimentação na ilha no primeiro fim de semana do mês já superou a do ano passado. “Está muito movimentado, muito procurado pela população. Normalmente, o fluxo costuma aumentar a partir da terceira semana, mas até agora nós não temos do que reclamar”, afirma.

Segundo Paulo, alguns fatores contribuem para a alta procura dos visitantes pela ilha, entre eles está a proximidade da capital paraense, com uma viagem que dura em média 1 hora e meia. Além disso, o gestor diz que a baixa taxa de criminalidade na região é outro atrativo para os banhistas.

O fluxo nas praias costuma ser maior no período que vai das sextas-feiras até o domingo. No entanto, Paulo conta que muitas famílias optam por ir nos outros dias da semana para poder aproveitar o contato com a natureza com mais tranquilidade e longe da badalação.

“Com tudo isso a gente acredita muito no potencial econômico de Mosqueiro. A expectativa para esse mês é que a gente tenha um fluxo maior do que 50% em relação aos outros meses do ano”, enfatiza Paulo.

Já em Salinópolis, conhecida pela alta movimentação nas praias do Atalaia, Farol Velho e Maçarico, os estabelecimentos à beira mar são grandes atrativos para os veranistas. Maurício José é gerente de um restaurante na Praia do Atalaia, ele conta que logo nos primeiros dias de julho já foi possível notar um aumento considerável na quantidade de pessoas no município.

“Nos outros fins de semana foi muito bom porque a procura começou bem mais cedo este ano. Agora a gente segue esperando um número alto de pessoas, muita produtividade, já que a procura aumenta mesmo a partir do dia 15. A nossa expectativa é receber uma média de 80% a mais de consumidores”, destaca.

Para quem mora em Belém e não quer pegar a estrada por longas distâncias, o Distrito de Outeiro – cerca de 25 quilômetros da cidade das mangueiras – é uma opção para curtir o verão. Empreendedores locais estão otimistas com a movimentação para o próximo fim de semana, como é o caso da Mary Luz, que há 39 anos comanda um tradicional bar e restaurante do distrito. “Movimento tranquilo até agora, mas creio que vai ‘bombar’ esse final de semana. Ano passado foi nesse ritmo’, diz.

No Outeiro, de acordo com um teste de balneabilidade divulgado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), a praia Grande e a praia da Brasília estão liberadas para o banho. Já as praias do Amor e Belo Paraíso estão impróprias, devido ao alto risco de contaminação.