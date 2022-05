Banco oferece linhas de crédito do FNO para compra de placas solares com taxa fixa

Por meio do FNO Energia Verde, o Banco da Amazônia (Basa) está disponibilizando linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas para a aquisição de placas solares para captura de energia para abastecimento elétrico residencial. A Taxa (de juros) dos Fundos Constitucionais (TFC pré), que era variável, está sendo fixa a partir de 0,62% ao mês com bônus de adimplência, para quem pagar as parcelas em dia.

Dependendo do porte, o cliente pode financiar até 100% do valor contratado, incluindo o seguro. “O cliente do Banco pode contratar a empresa de sua preferência e fazer uma simulação do financiamento pelo aplicativo simulador de crédito FNO do Basa. O acesso ao crédito para pessoa física tanto residencial e quanto para o produtor rural tem um processo de aprovação bastante simples e ágil”, informou Edmar Bernaldino, superintendente regional do Pará I do Basa.

O valor liberado pode variar de R$ 10.000,00 a R$100.000,00 mil. Para acessar o financiamento, o cliente deve procurar uma agência do Banco da Amazônia já com o projeto feito pela empresa de energia solar e ter renda comprovada através de cadastro no Basa. Caso esse cliente ainda não tenha o cadastro, ele pode providenciar nas agências da Instituição. “Após a aprovação, o banco vai analisar o limite de crédito dessa pessoa física e com base nisso é aprovado um valor máximo que ele pode tomar de financiamento dessa fonte de linha de crédito para energia solar. Vai ser verificado também o comprometimento mensal, ou seja, o percentual máximo que ele pode comprometer da sua renda mensal para pagamento dessa parcela”, explicou Edmar Bernaldino, observando que o limite varia de cliente para cliente, conforme a capacidade e a renda mensal declarada.

A produção de energia solar pode gerar uma economia de até 98% na conta de energia elétrica. Por ser uma fonte de energia limpa e por ser renovável, extraída da luz e do calor do sol, contribui para a preservação do meio ambiente.

Francisco Gruppi, empreendedor de Castanhal, que adquiriu o financiamento e comprou placas solares para abastecimento completo da fazenda dele, afirma seus gastos com luz reduziram. Ele pagava cerca de R$ 12 mil por mês com energia e após adquirir as placas solares, passou a pagar R$ 1 mil reais. “Adquiri energia solar por toda a minha fazenda”, declarou.

As linhas de crédito FNO - Energia Verde do Banco da Amazônia são direcionadas para o financiamento de projetos de implantação, melhoria e reforço de sistemas de micro e minigeração de energia.