Banco do Brasil passa a permitir compra de títulos do Tesouro Nacional pelo WhatsApp

O Banco do Brasil anunciou nesta sexta-feira, 9, que agora os clientes podem adquirir títulos do Tesouro Nacional pelo assistente virtual do banco no WhatsApp. Essa novidade possibilita investimentos em todos os tipos de títulos, incluindo modalidades recentes como o Educa+ e o Renda+. Outras opções de investimento estão programadas para serem adicionadas ao WhatsApp do banco em breve.

O BB destaca que é a primeira instituição financeira global a oferecer essa possibilidade de investimento em títulos do governo local por meio do aplicativo de mensagens. Além disso, o WhatsApp do banco estará disponível para esclarecer dúvidas dos clientes sobre o Tesouro Direto, abordando temas como tributação, imposto de renda e pagamento de juros.

VEJA MAIS

BB planeja integrar ao WhatsApp do banco serviços como resgate

Em fases futuras, o BB planeja integrar ao WhatsApp do banco serviços como resgate, agendamento, reinvestimento e consulta de extrato de investimentos.

O banco já oferece uma variedade de serviços através do WhatsApp, incluindo abertura de conta e renegociação de crédito, enquanto continua expandindo sua oferta na área de investimentos, especialmente para clientes de menor renda, por meio de soluções digitais.

Na coletiva de resultados do banco, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, enfatizou: "Este é apenas um exemplo de como estamos trabalhando com soluções modernas, simples e adequadas, tanto para investimentos quanto para outras áreas de negócios". Ela também mencionou a solução Minhas Finanças, baseada em Open Finance, que permite aos clientes visualizar seus investimentos em outros bancos e operar no App BB, destacando a inovação do banco nesses aspectos.

O vice-presidente de Negócios de Atacado do BB, Francisco Lassalvia, revelou que outros produtos de investimento, como LCAs, LCIs, CDBs e fundos de investimento, em breve estarão disponíveis no WhatsApp.

Lassalvia destacou a importância do Tesouro Direto como instrumento para democratizar os investimentos no Brasil e incentivar a inclusão financeira, mencionando programas personalizados, como o Educa+ Mulher, desenvolvidos em parceria.

Por essa razão, o banco optou por começar com os títulos públicos para inaugurar o novo canal de investimento.