Banco da Amazônia divulga Plano Safra e aumenta crédito para a agricultura familiar no Pará

O Banco da Amazônia anunciou nesta quinta (10/7) o orçamento do Plano Safra para pequenos, médios e grandes produtores do Pará. Na presença de diversos representantes dos mais diversos municípios e produtores da agricultura familiar e da sociedade civil, o presidente Luís Lessa reafirmou o compromisso do BASA em tornar a agricultura familiar pelo estado cada vez mais produtiva e moderna.

Em entrevista no evento o presidente Luís Lessa, ressaltou o saldo positivo do Plano 24/25 e divulgou os números de encerramento. Inicialmente com 11 bilhões para recursos, o banco chegou no patamar de R$12,6 bilhões em incentivos. Destacando principalmente a agricultura familiar, com previsão de R$1,3 bilhão, o orçamento de 24/25 alcançou 1.9 bilhões, elevando o crédito.

O secretário de agricultura familiar do Pará, Cássio Pereira ressaltou os R$89 bilhões de crédito para a agricultura familiar no novo Plano em âmbito nacional. Ele ressaltou o avanços expressivos do setor, mas afirma que embora seja uma política pública bem consolidada, ainda precisa de avanço no território “a gente tá sempre diante dos desafios, embora seja crescente o número de contratos ainda precisa ampliar mais, porque o estado do Pará pela sua dimensão, precisa ampliar volume aplicado, diversidade de aplicação.”

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Fávaro rebate acusações de que Plano Safra não está sendo liberado: 'fake news']]

Discursando a proposta do Plano voltada para expansão do crédito pelo território do estado, Luís Lessa afirmou o comprometimento do banco em levar crédito aos a quem que geralmente, por conta da extensão e diversidade do Pará, o acesso e as oportunidades podem ser um obstáculo. É pontuado como: "Para o Plano Safra, agora, 2025/2026 nós estamos alocando 12 bilhões inicialmente, um crescimento de 9% em cima do orçamento do Plano Safra anterior, em que a gente pretende ter o mesmo sucesso, esses 12 bilhões é o piso, ele não é o limite”.

Para os novos contratos, o banco irá disponibilizar um montante de R$1,8 bilhão à agricultura familiar (aumento de 38% em relação ao plano anterior), e R$4.8 bilhões de crédito para acesso de pequenos e médios produtores, a agricultura empresarial ficará com R$5.88 bilhões, voltados para expansão da eficiência e sustentabilidade.

Os números divulgados apontam 51% do total de verba destinados para pequenos e médios produtores, “a gente reforça o nosso compromisso no fomento dos pequenos portes, para que a gente possa realmente contribuir para que esses pequenos empreendedores, esses pequenos produtores tenham uma melhoria da sua produtividade, da sua produção, com assistência técnica associada, é claro, para que a gente tenha produção de alimentos para a mesa dos brasileiros vindo da agricultura familiar" conclui Luís Lessa.

Créditos (Ivan Duarte / O Liberal)

A quilombola Daiane Pinheiro do quilombo de Abacatal localizado no município de Ananindeua, foi a primeira agricultora familiar a assinar simbolicamente a carta de crédito do Plano Safra 2025/2026. Ela, que já tinha acessado o Plano outras duas vezes no passado, expressou felicidade por conseguir investimento para o seu negócio e seu território, além do expressivo aumento de crédito ao pequeno produtor, “(a agricultura familiar) precisa de manejo, eu ainda não tinha recurso pra isso. Fiz duas vezes, mas só que era bem menor (o crédito disponível), bem menor mesmo. Agora com esse valor maior, vai dar pra fazer, não tudo que eu quero, mas já dá pra iniciar um negócio melhor do que eu tenho lá.”

Diante de novas possibilidades, Daiane ressaltou que planeja modernizar a sua produção de açaí e começar a venda de frangos e plantação de cacau, “Pra mim foi um prazer, uma coisa imensa, porque a gente tava precisando. Lá no nosso quilombo, a gente necessita, além de ser longe, bastante longe de tudo. E com esse crédito a gente vai poder expandir nosso negócio” ela também ressaltou a possibilidade de 40% de desconto no pagamento do empréstimo ao banco se pago de forma regular, questão que pode facilitar o cenário para ela, e outros da agricultura familiar.