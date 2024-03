Banco Central reduz Selic para 10,75% ao ano, sexto corte consecutivo

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anunciou nesta quarta-feira (20) a redução da taxa básica de juros, Selic, em 0,5 ponto percentual, como previamente indicado em comunicações anteriores. Com essa decisão, a Selic passa de 11,25% ao ano para 10,75% ao ano.

É o sexto corte consecutivo na taxa básica de juros, que iniciou sua trajetória de queda em agosto de 2023, quando estava em 13,75% ao ano. Desde então, o Copom tem reduzido a Selic em 0,5 ponto percentual a cada reunião.

O Copom divulgou em comunicado que prevê apenas mais uma redução de 0,5 ponto na próxima reunião, em maio, o que aumenta a probabilidade de uma pausa no ciclo de cortes a partir de junho. Anteriormente, o órgão indicava que continuaria com as reduções "nas próximas reuniões".

De acordo com o comunicado, o cenário para a inflação permanece estável, com riscos tanto de alta quanto de baixa. Entre os fatores que podem elevar a inflação estão a persistência das pressões inflacionárias globais e o crescimento do setor de serviços. Entre os possíveis fatores de queda, estão a desaceleração da economia global em maior medida do que a prevista e os impactos mais significativos do que o esperado das altas de juros em outros países.