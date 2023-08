Banco Central anuncia primeiro corte na taxa básica de juros desde 2020

Na noite desta quarta-feira, o Banco Central anunciou o primeiro corte da taxa básica de juros desde agosto de 2020. Em uma reunião com divergências entre os diretores do Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic foi reduzida de 13,75% para 13,25%, ou 0,5 ponto percentual.

A votação pelo corte de 0,5 ponto foi composta pelo presidente Roberto Campos Neto, além dos diretores Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Muricca Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso. Por outro lado, os membros Diogo Abry Guillen, Fernanda Magalhães Rumenos Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes optaram por uma redução de 0,25 ponto percentual.

A taxa Selic estava mantida em 13,75% por um ano, desde agosto de 2022, ou sete reuniões seguidas. A última queda havia ocorrido em agosto de 2020, durante o primeiro ano da pandemia, quando a taxa foi reduzida de 2,25% para 2%.

Juros altos têm mantido tensão

Durante o ano, a manutenção da Selic em 13,75% gerou tensões na relação entre governo e autoridades monetárias, com críticas principalmente direcionadas ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. Em encontro com correspondentes internacionais nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mencionou Campos Neto, alegando que ele "não entende de Brasil e de povo" e enfatizou que o governo esperava o início do ciclo de corte na Selic já nesta quarta-feira.

A redução dos juros era amplamente esperada pelo mercado financeiro e pela equipe econômica do governo. A incerteza estava relacionada à intensidade do corte, com a maioria das apostas entre 0,25 e 0,5 ponto percentual.