Bancários da Caixa Econômica e Banco do Brasil iniciam greve a partir desta sexta (13) no Pará

Depois de assembleia online extraordinária na última (12), com início às 18h e término às 23h, as agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil optaram pela greve em Belém. O sindicato dos bancários discutiram as propostas apresentadas, mas não chegaram a um acordo.

Segundo Suzana Gaia, diretora suplente do Sindicato dos Bancários do Pará e funcionária da Caixa Econômica, a categoria sindical do banco aprovou com 74% de votos a continuidade da greve. “Nós entendemos que a proposta está muito aquém do que o funcionalismo reivindica, tendo em vista que somos trabalhadores do mercado financeiro”, afirma.

Para Gaia, a proposta foi desagradável aos trabalhadores e o grupo observou a retirada de alguns direitos no acordo proposto. “Hoje, às 16h30, haverá uma nova assembleia pra deliberar novamente sobre a proposta da Caixa Econômica”, lembra a diretora.

Por conta da falta de um acordo, a greve teve início nesta sexta-feira (13). A nova assembleia será realizada a partir das 16h30.