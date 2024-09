Greve dos Bancos: bancários do Pará devem paralisar os serviços a partir desta sexta-feira (13)

Trabalhadores de instituições bancárias devem cruzar os braços em algumas agências do Pará a partir desta sexta-feira (13.09). Conforme informações divulgadas pelo Sindicato dos Bancários do Pará, em assembleia setoriais virtuais extraordinárias, ocorrida no último domingo (08.09) e segunda-feira (09.09), funcionários do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal votaram "sim" à greve, que pode começar a 00h desta sexta nessas instituições.

Nova Assembleia Setorial do Basa, do BB e da Caixa será realizada na noite desta quinta-feira (12.09). Durante essas assembleias, os trabalhadores devem discutir sobre as propostas apresentadas na mesa de negociação; avaliar e organizar o movimento de greve, e deliberar sobre a transformação da referida assembleia em assembleia permanente.

Vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Pará, Vera Paoloni explica que a categoria está avaliando as propostas apresentadas pelas instituições e os trabalhadores podem voltar atrás na decisão da greve. Porém, no caso do Banco da Amazônia e Caixa Econômica, na avaliação de Paoloni, a tendência é de que a paralisação seja mantida e as propostas rejeitadas.

Em relação ao Basa, por exemplo, os trabalhadores consideraram que não há uma proposta efetiva para o plano de cargos e salários. Na Caixa, uma das principais divergências envolve o índice de reajuste: os trabalhadores pediram que o aumento fosse com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mais 5%, porém, a Instituição ofereceu INPC + 0,9%. "A caixa teve um lucro brutal, podia ter apresentado um reajuste diferenciado, como fez o Banpará, mas não fez", disse a vice-presidente do Sindicato dos Bancários do Pará.

Já no caso do Banco do Brasil, Vera Paoloni explica que existe a possibilidade da categoria aceitar a proposta da instituição.

"Depois da Assembleia, hoje à noite, é que a gente vai saber sobre a greve".

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações