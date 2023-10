Avise-me: a nova ferramenta dos Cartórios de Protestos ajudará usuários a evitar protestos indevidos

Os Cartórios de Protesto do Brasil lançaram uma nova ferramenta que promete trazer grandes benefícios para os usuários. A “Avise-me” traz diversas novidades que tornam o processo de protesto mais eficiente contra fraudes.

A principal característica é a possibilidade do usuário receber notificações instantâneas, sempre que um título protestado em seu CPF ou CNPJ for registrado em um cartório. Isso significa que os devedores podem saber que foram protestados, no momento em que o título em atraso é apresentado para protesto.

De acordo com o presidente do Instituto de Protestos do Pará, Eleandro Vanin e Hochmann, essa nova ferramenta traz grandes benefícios para todos os envolvidos no processo.

"O Avise-me é uma solução inovadora que agiliza a comunicação entre credores, devedores e cartórios. Com essa ferramenta, é possível evitar atrasos no pagamento de dívidas, reduzir burocracias e garantir maior transparência nas transações", ressalta o presidente do IEPTB do Pará.

A implementação do Avise-me representa um avanço significativo no campo dos protestos de títulos, tornando o processo mais eficiente contra fraudes, pois a pessoa recebe a notificação através da ferramenta mesmo antes de receber a notificação física no endereço relacionado à dívida protestada. É uma notificação em duas etapas, o que contribui para que o devedor não caia em golpes.

“Com essa ferramenta, empresas e cidadãos também podem ter um maior controle sobre suas obrigações financeiras, evitando contratempos e sendo informados, praticamente, em tempo real”, destaca Eleandro.

Como utilizar

Para utilizar o Avise-me, basta criar uma conta gratuita no site do IEPTB (pesquisaprotesto.com.br) e seguir as instruções fornecidas. Com apenas alguns cliques, é possível cadastrar o CPF e ou CNPJ a serem monitorados e receber as atualizações diretamente no e-mail cadastrado.

Com a ferramenta "Avise-me", o IEPTB reforça seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e eficientes para os usuários do mercado de protestos. A ferramenta já está disponível para uso e pode ser acessada por qualquer pessoa interessada em monitorar seus títulos protestados.