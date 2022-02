Auxílio emergencial para trabalhadores de Outeiro é sancionado pelo prefeito Edmilson Rodrigues

Foi sancionado, pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, na tarde desta quinta-feira (17), o Projeto de Lei que cria o auxílio emergencial e temporário para profissionais que desenvolvam suas atividades em Outeiro. Permissionários de barracas de praia (144 no total) vão receber R$ 500, durante seis meses, enquanto para auxiliares e trabalhadores ambulantes, do mercado informal em geral, o benefício R$ 300, pelo mesmo período. O cadastro dos beneficiário, ainda de acordo com o prefeito, já está pronto,

“É uma felicidade anunciar que já neste final de mês aqueles que sofreram o maior impacto do acidente que interditou a ponte Enéas Martins poderão receber o auxílio”, declarou Edmilson. Segundo ele, o pagamento começará a ser feito no final desse mês. A Prefeitura ainda não divulgou uma data específica ou calendário.

“Obrigado à Câmara de vereadores, obrigado ao povo de Caratateua pela compreensão. Vamos à luta porque a ponte vai ficar bonita e Caratateua terá crescimento com esse auxílio emergencial, com o microcrédito, através do Banco do Povo de Belém, que já está sendo operado. Também com investimento maior em saúde, em infraestrutura para que o sofrimento vire apenas passado. Felicidade a todos”, completou o prefeito.

A medida foi anunciada pela gestão municipal após o acidente ocorrido no dia 17 de janeiro que interditou a ponte Enéas Martins, que liga a Ilha de Caratateua, Distrito de Outeiro, a Icoaraci. Um Projeto foi enviado à Câmara Municipal e aprovado por unanimidade pelos vereadores de Belém. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é atenuar os prejuízos causados a barraqueiros e ambulantes que trabalham nas praias da ilha e tiveram suas atividades praticamente interrompidas com o acidente.

Essa é uma das estratégias do Executivo para levar serviços aos moradores de Outeiro e benefícios que reduzam o impacto negativo sobre a economia da ilha e na vida das pessoas que habitam o distrito.

Também foi criado um Grupo de Trabalho com 12 órgãos e secretarias para implementar ações emergenciais em benefício da população de Outeiro. Os investimentos de recursos próprios da Prefeitura para a ilha já chegam a R$ 5 milhões, destinados para as áreas social, de cidadania, saúde, mobilidade, economia, segurança e infraestrutura.