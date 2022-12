Auxílio Brasil: Região Norte tem maior valor médio do benefício

Dezembro registra mais um recorde histórico, segundo o governo federal, para o Auxílio Brasil, programa permanente de transferência de renda do Ministério da Cidadania. Agora são 21,6 milhões de famílias beneficiadas, quase 67 mil a mais em relação ao mês de novembro, maior marca até então. O investimento ultrapassa R$ 13 bilhões, com benefício médio de R$ 607,14 a cada lar contemplado.

Além disso, 5,95 milhões de famílias recebem neste mês o Auxílio Gás, benefício bimestral que equivale ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13kg. O investimento soma R$ 667,2 milhões. O repasse de dezembro é de R$ 112 para cada família.

O calendário de repasses tem início nesta segunda-feira (12/12) para quem tem o final 1 do Número de Identificação Social (NIS). Os pagamentos seguem de forma escalonada, como ocorre normalmente, até o dia 23 de dezembro.

Nordeste tem mais beneficiados; Norte, maior valor médio

A região Norte é a que recebe o maior benefício médio do país: R$ 611,44.

A região Nordeste segue como a que reúne o maior número de contemplados pelo Auxílio Brasil, com o programa chegando a 9,9 milhões de famílias, a partir de um repasse de R$ 5,95 bilhões. O benefício médio é de R$ 607,16. Já o Auxílio Gás contempla 2,8 milhões de lares na região, com um investimento de R$ 315,6 milhões.

Os números do Nordeste são puxados por quatro estados com mais de um milhão de famílias beneficiárias. A Bahia lidera como a Unidade Federativa com maior número de integrantes do programa de transferência de renda. São 2,62 milhões de famílias beneficiárias em 417 municípios, a partir de um repasse de R$ 1,57 bilhão. Os outros três estados da região com mais de 1 milhão de beneficiários são Pernambuco (1,71 milhão), Ceará (1,5 milhão) e Maranhão (1,24 milhão).

O Sudeste é a segunda região com o maior número de famílias atendidas. São 6,46 milhões, que recebem, juntas, R$ 3,91 bilhões. Na sequência estão o Norte (2,62 milhões de famílias beneficiárias), o Sul (1,46 milhão) e o Centro-Oeste (1,15 milhão).