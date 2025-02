Autoconhecimento e física quântica: a abordagem inovadora de Bel Soares para destravar a comunicação

Com um método inovador, a jornalista e palestrante Bel Soares acaba de lançar a mentoria “Comunicação de Dentro pra Fora”, um programa que propõe destravar a comunicação por meio do autoconhecimento e do ajuste da autoimagem. A iniciativa combina conceitos da física quântica, leis universais e estratégias de mentalidade para ajudar os participantes a conquistarem mais confiança e autenticidade ao se expressarem.

A mentoria nasceu da trajetória pessoal de Bel, que precisou enfrentar vários desafios ao longo da vida. Segundo a jornalista, essas questões afetavam diretamente sua comunicação e a impediam de aceitar oportunidades profissionais. “Passei anos recusando alguns convites incríveis de trabalho e só depois entendi que era uma autosabotagem que eu fazia por conta da autoimagem desalinhada. O princípio da correspondência diz: ‘tudo que tá fora é como o que tá dentro’, então, primeiro curamos dentro e fora tudo se reorganiza e se expande”, explica.

Para Bel, o domínio técnico não é suficiente para quem deseja se comunicar com confiança. Segundo ela, a vibração energética e a mentalidade têm um impacto direto na forma como nos expressamos. “Somos seres energéticos, e nossa vibração interfere diretamente na forma como nos comunicamos. Não adianta fazer inúmeros cursos se você não acredita no que está dizendo ou não se sente confortável com quem você é”, afirma.

A jornalista percebeu que muitas pessoas, mesmo após investirem em cursos de oratória e técnicas para falar em público, ainda sentiam dificuldades para se expressar. Isso ocorre, segundo ela, porque esses treinamentos não trabalham a raiz do problema: a relação entre autoconhecimento, crenças pessoais e autoimagem. O método criado pela jornalista combina ferramentas como ajuste de autoimagem, aplicação de leis universais, conceitos da física quântica e estratégias de mentalidade.

O programa será conduzido de forma online, com opções individuais e em grupo, e contará com um encontro final presencial em um café da cidade. Esse momento será dedicado para a troca de experiências e entrega dos certificados diretamente pela mentora. As vagas são limitadas para garantir um acompanhamento mais próximo dos participantes.

As inscrições estão abertas até o dia 7 de fevereiro e podem ser feitas pelo Instagram (@eusoubelsoares) ou pelo WhatsApp (91) 99349-8958. A expectativa é de que os participantes não apenas aprimorem sua comunicação, mas também ressignifiquem a forma como se enxergam, conquistando mais segurança e autenticidade em todas as áreas da vida.