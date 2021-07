Aumenta a contratação de estagiários e aprendizes no Pará

Um levantamento do Centro Integrado Empresa Escola (CIiee) apontou um crescimento de 6,5 e 25%, respectivamente, nas contratação de estagiários e aprendizes no Pará neste primeiro semestre de 2021; enquanto no Brasil esse percentual comparativo aos seis primeiros meses do ano passado ficou em 37,7 e 4,6%. Atualmente, em território nacional, há 203.127 mil estágios e aprendizes ativos, mas, apesar do crescimento, a participação dos aprendizes junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é a menor desde 2008, caindo de 89.159 para 66.867 mil aprendizes admitidos.

No âmbito estadual, comparando primeiro semestre deste ano com os seis primeiros meses do ano passado, também houve um crescimento nas vagas ofertadas para estagiários e aprendizes: 5 e 22%, respectivamente. Atualmente existem 250 vagas disponíveis para estudantes no Estado. “O Pará acompanhou o movimento do Brasil de crescimento nessas vagas, e é bom fazer uma ressalva para a questão da aprendizagem, que tem sido mais forte que o estágio”, afirmou, durante coletiva online nesta quarta-feira (14), superintendente nacional de operações, Mônica Vargas.

O presidente da organização, Humberto Casagrande, afirmou que o estágio acaba sendo uma forma de ajudar a combater a evasão escolar, especialmente nesse momento de pandemia, que as aulas são oferecidas à distância. “A saída é arranjar emprego para o jovem que está na escola, porque o Brasil perde R$ 280 bilhões por ano por conta da evasão escolar. Hoje são 17 milhões de desempregados e chegamos a 30% de taxa de desemprego. Então precisamos trabalhar nesse segmento”, pontuou.

No Brasil, as graduações que mais empregam são administração, pedagogia e direito. Em Belém, a estudante Marcella Pollhuber, de 21 anos, cursa o sétimo semestre da graduação em direito da Universidade Federal do Pará (UFPA). Há menos de um mês, ela ingressou no estágio no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) e conta o que essa primeira oportunidade representa.

“Significa mais independência e uma oportunidade de investir em mim e no meu futuro, com certeza. É uma oportunidade de se desenvolver tanto profissionalmente quanto em questões pessoais. No meu estágio, tenho aprendido coisas que certamente não aprenderia na sala de aula, coisas que só a prática ensina, e igualmente tenho aperfeiçoado minha responsabilidade com prazos e compromissos, aprendi a importância de proatividade e boa comunicação. Diria que o estágio é imprescindível para a formação de bons novos profissionais”, afirma.

Formada em jornalismo, a jovem Jaquelliny Barra decidiu ingressar em outra graduação para se qualificar ainda mais e melhorar suas chances no mercado de trabalho. Cursando o 3º semestre de Produção Multimídia na UFPA, ela conta que o estágio na Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) é um complemento da renda. “Fiz esse outro curso porque preciso aprimorar meus conhecimentos na área, principalmente em produção de texto e nas habilidades de técnica audiovisual, mas, além disso, o estágio vem para ajudar nas minhas despesas, né? Alimentaçãom, transporte, ajuda bastante”, conclui.

Vagas abertas no Brasil

Segundo os números divulgados pelo CIEE, o Brasil apresentou um crescimento de 2,1% nas vagas de estágio e 47,3% nas vagas de aprendiz. Apesar do maior crescimento nas oportunidades para aprendiz, hoje, o Centro possui um número maior de estagiários ativos do que aprendizes: 140.971 mil e 62.156 mil, respectivamente. Dentre esses jovens estagiários, 80,2% são de nível superior, 14,3% de ensino médio e 5,5% nível técnico. “Olhamos para o segundo semestre com muita expectativa, com a volta às aulas em agosto e todo esse movimento que registramos”, ressaltou Mônica.