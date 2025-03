Atuação de Galípolo é positiva na avaliação de 45% do mercado, aponta pesquisa Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 19, sobre a avaliação do mercado financeiro para o governo Lula trouxe, também, perguntas sobre o início do mandato de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. Para 49% dos ouvidos, a gestão de Galípolo é igual ao que se esperava, enquanto 20% a avaliam como melhor do que se antecipava - e apenas 3% como pior. Contudo, 28% disseram ser muito cedo para avaliar.

Para 38%, ele tem tomado decisões técnicas e para 5%, decisões políticas. A maioria, ou 58%, diz ser muito cedo para avaliar.

O levantamento mostra também que 45% consideram positiva a atuação de Galípolo como presidente do BC, e 41% como regular. As avaliações negativas totalizaram 8%, e 6% não souberam opinar.

Foram feitas 106 entrevistas junto a fundos de investimentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, com coleta por meio de questionários online entre os dias 12 e 17 de março. Participaram gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão.