Atividade comercial do Pará teve queda de 0,3% em agosto, mas acumula alta de 0,5% no ano, diz IBGE

A atividade comercial do Pará apresentou leve queda no mês de agosto, de 0,3%, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento, que faz uma comparação com julho, aponta, no entanto, que o resultado negativo do Estado foi bem menor que o de outras Unidades da Federação, como a Paraíba, que apresentou queda de 3,6%, e Alagoas, de 2,7%. Já entre os estados que fecharam o mês em alta estão Rio Grande do Sul (2%) e Distrito Federal (1,4%).

Em relação a agosto do ano passado, por outro lado, o desempenho do Pará foi positivo, na casa de 0,7%. A título de comparação, os estados com as maiores altas foram Tocantins (9,7%), Maranhão (8,5%) e Ceará (8%), enquanto os que tiveram os números mais baixos foram Paraíba (-24,5%) e Amapá (-4,7%).

O comércio do Pará ainda teve atividade positiva no acumulado do ano, de janeiro a agosto, de 0,5%, na comparação com o mesmo intervalo de 2022, e nos últimos 12 meses até agosto, de 0,9%