Assovepa comemora nova sede e lançamento de site para venda e compra de carros

Fundada em 1993, a Assovepa (Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Pará) celebrou 30 anos de atuação no setor de automotivos, na noite desta quinta-feira (29), em Belém. O evento comemorativo foi marcado pela reinauguração da sede própria da entidade, na rua Roso Danin esquina com a travessa Francisco Monteiro, no bairro de Canudos, bem como pelo lançamento do site institucional www.assovepa.com.br, que pretende se tornar referência para consumidores interessados na compra e venda de carros seminovos no Pará.

Presidente da Assovepa e anfitrião do evento, Aldo Oliveira homenageou os pioneiros da Associação, citando nomes de ex-presidentes da Casa, como Carlos Teixeira e Carlos Henrique. Ele também prestou homenagem in memoriam ao primeiro titular da organização, Antônio Gomes.

"Em 30 anos de história, nos tornamos uma entidade forte e comprometida com o consumidor. Reunimos hoje cerca de 60 lojas, as principais do mercado”, afirmou Aldo Oliveira. Ele destacou que, entre as novidades da sede reinaugurada, há os serviços para os associados, como um posto fixo do Detran dentro do prédio e a sala para despachantes.

A sede reconstruída sempre funcionou no mesmo endereço, em Canudos, mas ganhou instalações modernas. “Hoje, temos um auditório amplo e confortável para fazermos as nossas palestras. A Assovepa representa o segmento automotivo de seminovos, que contribui para a economia paraense. Um segmento que chega a mil lojas no Pará. Só na Região Metropolitana de Belém (RMB) são cerca de 200”, disse Oliveira.

Ele citou que a entidade avançou em parcerias institucionais com o setor bancário citando bancos privados, bem como empresas do setor de autopeças e de segurança automotiva.

Representante de uma empresa parceira da Assovepa, que oferece soluções para a proteção de veículos, como alarmes e rastreadores, Girliany Andrade parabenizou a gestão de Aldo Oliveira, como exemplo de boa performance gerencial.

“A gente trabalha com rastreador veicular, o GPS do veículo com monitoramento 24 horas, estamos oferecendo promoção para os clientes Assovepa, com instalação grátis e duas mensalidades grátis também. O cliente que fechar com a gente, agora em julho, através da Assovepa, só pagará a primeira mensalidade em setembro. Estamos contentes pela parceria e Assovepa tem crescido e se modernizado cada vez mais", afirmou Girliany Andrade, no evento da Associação.