Associação tenta impulsionar o turismo em Mosqueiro com a campanha

A Associação Comercial de Mosqueiro (ACM) realizou uma reunião empresarial na quarta-feira (22), com o objetivo de apresentar aos seus associados o plano de marketing Praia da Amazônia. O plano visa impulsionar o turismo na ilha e nortear as ações da ACM na construção de um planejamento estratégico para o setor.

Durante a reunião, foram apresentadas análises sobre as forças e fraquezas do distrito, bem como todo o potencial turístico que pode ser explorado comercialmente. Para isso, uma das ações do planejamento será a atualização do inventário de oferta turística do distrito, com o intuito de obter dados científicos sobre os atuais e potenciais produtos de Mosqueiro.

Pesquisa embasará plano de ação

Além disso, uma pesquisa será realizada para identificar o perfil do turista e elaborar um plano de ação para o setor. Para a elaboração e execução dessas ações, a ACM deverá solicitar apoio junto à Secretaria de Turismo do Estado (Setur) e ao Sebrae.

Para amenizar as necessidades econômicas do setor turístico a médio prazo, a associação comercial discute a criação de um calendário de eventos para atrair o público primário em vários períodos do ano, observando as datas temáticas e de apelo comercial.

Com a campanha Praia da Amazônia, a ACM pretende atrair mais visitantes para a região, impulsionando o turismo e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Mosqueiro. Com uma visão estratégica e ações concretas, a associação busca fortalecer o setor turístico e potencializar os atrativos naturais e culturais da região.