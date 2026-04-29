Associação Comercial do Pará anuncia ‘Prêmio ACP de Comunicação’

A Associação Comercial do Pará (ACP) promoveu, nesta quarta-feira (29), um almoço para a imprensa e anunciou o ‘Prêmio ACP de Comunicação’. A iniciativa quer fortalecer o diálogo institucional e valorizar a comunicação profissional, conforme a ACP.

O evento reuniu representantes dos principais veículos de comunicação do estado, na sede da ACP, na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina, em Belém. De acordo com a entidade, “o encontro buscou estreitar laços entre a classe empresarial e a imprensa paraense, reconhecendo o papel estratégico do jornalismo na construção de uma sociedade bem informada e no acompanhamento dos temas que impactam o desenvolvimento econômico da região”.

O evento acontece na gestão do presidente do Conselho Diretor da ACP, Isan Anijar, que tem promovido uma série de ações com foco na transparência, credibilidade e circulação qualificada de informações essenciais para o ambiente de negócios.

Durante a programação, foi apresentada a iniciativa da premiação criada para aproximar ainda mais a entidade da imprensa e do mercado de comunicação, além de reconhecer profissionais e veículos que se destacam na cobertura de pautas ligadas ao setor produtivo, empreendedorismo e associativismo.

"A proposta da premiação reforça o compromisso da instituição em valorizar o trabalho jornalístico e incentivar conteúdos alinhados ao desenvolvimento econômico e social do Pará, fortalecendo a conexão entre informação de qualidade e crescimento regional”, divulgou a ACP.

A ACP tem uma trajetória marcada pela defesa do empreendedorismo e pela contribuição histórica ao crescimento econômico do Pará. A entidade foi fundada em 1819 e atualmente celebra 207 anos de atuação, uma das instituições mais tradicionais da Amazônia.

"Participamos ativamente dos debates sobre o presente e o futuro do Pará. O almoço também serviu como oportunidade para troca de ideias sobre o cenário econômico atual, investimentos e perspectivas de expansão paraense nos próximos anos”, informa a entidade.