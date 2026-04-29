Alepa homenageia os 207 anos da Associação Comercial do Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) vai realizar, às 10h, desta quinta-feira (30), uma sessão solene em homenagem aos 207 anos da Associação Comercial do Pará (ACP), uma das instituições mais tradicionais do cenário econômico da Amazônia.

A cerimônia será no Auditório João Batista, e vai reunir representantes do poder público e da iniciativa privada e convidados para celebrar a trajetória centenária da ACPe, que por mais de dois séculos tem contribuído para o desenvolvimento econômico do Pará e à defesa do empreendedorismo regional.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Fábio Freitas, que reconhece o empenho histórico da entidade para o fortalecimento do ambiente de negócios, da livre iniciativa e da geração de oportunidades econômicas no Pará.

A Associação Comercial do Pará foi fundada em 1819, e desde então acompanha os diferentes ciclos econômicos da região, participando ativamente de debates e transformações que ajudaram a moldar o crescimento paraense. A sessão solene na Alepa quer reforçar o reconhecimento público à importância de instituições que preservam a memória econômica do Pará e seguem contribuindo para o futuro da região.