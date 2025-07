Arrecadação de ICMS no Pará cresce 0,6% no 1º semestre de 2025 e setor de combustíveis têm queda

Dados do Boletim Mensal de Arrecadação da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) apontam que a arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em junho de 2025 foi de R$ 2,127 bilhões, com variação real positiva de 4,3% em relação ao mesmo mês de 2024, quando o Pará arrecadou R$ 1,942 bilhão. A variação real considera a inflação do período.

A arrecadação de janeiro a junho de 2025 do ICMS paraense foi de R$ 11,732 bilhões, com variação real positiva de 0,6% em relação ao mesmo período do ano anterior - janeiro a junho de 2024 - quando o Pará arrecadou R$ 11,120 bilhões.

Segmento de combustíveis continua a liderar, mas perde força em relação ao ano passado

O segmento de maior representatividade em junho de 2025 foi o de combustíveis, com 20,6% de participação, com R$ 438 milhões em valor arrecadado. No entanto, apesar do destaque, o estado arrecadou no segmento menos do que em junho de 2024, quando havia arrecadado R$ 469 milhões de ICMS com combustíveis - um recuo de 11,3% no intervalo de um ano.

No mesmo sentido, a arrecadação do segmento de combustíveis pelo estado somou R$ 2,493 bilhões de janeiro a junho de 2025. O número representa uma queda de 9,2% (variação real) em comparação ao 1º semestre de 2024, quando a arrecadação alcançou R$ 2,612 bilhões. Também no 1º semestre de 2025, o segmento de combustíveis foi o que teve maior participação na arrecadação do ICMS: 21,3%.

Comércio se destaca com aumento de 3,1% na arrecadação de ICMS

O segundo segmento econômico que mais se destacou na arrecadação do imposto em junho deste ano foi o de comércio: 19,3% de participação. Ao contrário do segmento de combustíveis, o segmento de comércio teve crescimento de 3,1% de variação real de junho de 2024 a junho de 2025. O salto foi de R$ 378 milhões arrecadados para R$ 411 milhões.

Além disso, no 1º semestre deste ano, o segmento de comércio teve avanço de 1,5% em relação ao mesmo período de 2024. A arrecadação do ICMS pelo Pará no segmento variou de R$ 2,183 bilhões para R$ 2,260 bilhões. Também no 1º semestre deste ano, o segmento de comércio foi o segundo que mais se destacou na arrecadação, com os mesmos 19,3% de participação.

Procurado pelo Grupo Liberal, o Sindicombustíveis Pará disse que apenas a Sefa poderia falar sobre o tema. Procurada, até o momento A Sefa não se manifestou sobre os resultados da arrecadação do imposto estadual.