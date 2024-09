Aposentados e pensionistas de Belém devem realizar prova de vida até 60 dias após aniversário

Os aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belém, que fazem aniversário em setembro, já podem realizar a prova de vida, um procedimento anual e obrigatório. O prazo para concluir essa exigência é de 60 dias, contados a partir do primeiro dia do mês.

Os segurados têm a opção de realizar a prova de vida de forma online, utilizando o aplicativo Meu RPPS, que pode ser baixado gratuitamente em smartphones. O aplicativo está disponível para dispositivos Android (Play Store) e iOS (App Store).

Para aqueles que preferirem, a prova de vida também pode ser feita presencialmente na sede do órgão previdenciário, localizada na avenida Almirante Barroso, n° 2.070, entre as travessas Lomas Valentinas e Dr. Enéas Pinheiro, no bairro do Marco. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 14h, sendo necessário apresentar um documento de identidade atual, CPF e comprovante de endereço.

Os segurados que não realizarem a prova de vida dentro do prazo estipulado só poderão regularizar a situação presencialmente, a fim de evitar o bloqueio ou até mesmo a suspensão do pagamento do benefício previdenciário.

A autarquia previdenciária destaca que o prazo para realizar a prova de vida começa no primeiro dia do mês de aniversário do segurado. O diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação da Belémprev, Dhony Vale, esclarece que, “mesmo que o segurado mude de idade nos últimos dias do mês, ele pode fazer o procedimento desde o primeiro dia, via aplicativo ou de modo presencial, caso preferir”.

Para quem nasceu em agosto

Aposentados e pensionistas que nasceram em agosto e ainda não realizaram a prova de vida têm até o dia 30 de setembro para concluir o procedimento, utilizando o aplicativo ou comparecendo presencialmente.

É fundamental lembrar que a prova de vida é necessária para garantir a continuidade do pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte concedidos pelo RPPS de Belém, além de prevenir fraudes. Para mais informações, a Belémprev oferece o número (91) 98458-0803, do Departamento de Previdência (Deprev), para contato via WhatsApp.