Após dois anos de pandemia, Feira Pará Negócios volta a funcionar presencialmente no Hangar

O primeiro dia da 9ª edição da feira Pará Negócios contou com a presença de diversas autoridades. A cerimônia de abertura do evento foi realizada na manhã deste sábado (3), no Hangar, em Belém, onde as exposições seguem até domingo (4). Além da presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, e do presidente da Federação do Comércio do Pará (Fecomércio-PA), Sebastião Campos, ambos organizadores, estavam presentes representantes dos poderes Executivo e Legislativo e do setor empresarial do Estado.

VEJA MAIS

Participaram da abertura o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando Gomes, representando o governador Helder Barbalho; os presidentes da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Lutfala Bitar, da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), José Conrado Santos, e da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues; e o deputado estadual Fábio Freitas, representando a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa); entre outros nomes.

Esta edição da Pará Negócios marca a retomada do evento de forma presencial, após a pandemia da covid-19 ter impossibilitado a realização em anos anteriores. Com o tema "Superação e Crescimento", a feira deve movimentar R$ 15 milhões em negócios ao longo da programação e conta com cerca de 300 expositores e mais de 150 palestras. Também são esperados, ao longo dos dois dias, 32 mil visitantes, com possibilidade de atingir 15 mil oportunidades de capacitação. O ingresso para acessar a feira custa R$ 20, com possibilidade de pagar meia-entrada em caso de estudante (R$ 10). Para os eventos pagos, o custo varia entre R$ 75 e R$ 200.

Importância

A presidente da ACP, Elizabete Grunvald, destacou que o dia foi "muito especial". "Nós estamos retomando a feira Pará Negócios, ao estilo presencial, e este não é só o maior evento da Associação Comercial, mas é o maior evento de negócios da região Norte. É mais do que uma feira, é um evento que dá visibilidade e uma vitrine de negócios e de empresas de todos os tamanhos e segmentos da economia. E além do pavilhão da feira, o evento conta com palestras em vários temas", destacou.

José Fernando Gomes (à esquerda), representou o governador Helder Barbalho (Igor Mota / O Liberal)

Correalizador da Pará Negócios, o presidente da Fecomércio-PA, Sebastião Campos, comentou que estava "muito feliz" porque, apesar das dificuldades, o evento conseguiu ser realizado. "Eu sei da dificuldade de quem idealiza uma feira dessa natureza, é muito grande, mas, em compensação, aqui estamos realizando e concretizando esse sonho que é a Pará Negócios. Temos aqui uma grande oportunidade de participar de vários seminários e eventos. Podemos realizar isso é motivo de alegria e agradeço às pessoas que compartilharam conosco o esforço de promover essa feira". Na opinião do presidente da Fiepa, José Conrado Santos, uma feira desta magnitude contribui muito para a economia do Pará. Além disso, ele considera o evento importante por mostrar o sucesso do empreendedorismo no Estado.

Representando o governador Helder Barbalho, o secretário José Fernando Gomes usou o momento para parabenizar e agradecer a parceria do setor produtivo com o governo estadual. "Recebam um abraço muito fraterno do nosso governador, que queria estar aqui, da nossa primeira-dama Daniela Barbalho, e da vice-governadora Hana Ghassan, que ressaltou que está para construir com vocês o que temos conversado na Associação Comercial em prol do desenvolvimento do Estado do Pará", pontuou, durante a abertura.

Programação

Entre tantas palestras, seminários e workshops, um dos destaques da Pará Negócios deste ano é o "Amazônia Summit", programa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que acelerou empresas de oito Estados da Amazônia Legal e que está presente na feira com uma grande área, falando sobre bioeconomia e estimulando o empreendedorismo e os ecossistemas de inovação.

Outros destaques são a segunda edição do "Conjove Summit", do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), com foco no empreendedorismo, e o Encontro de Empreendedorismo Feminino. Para conferir toda a programação técnica basta acessar o site da feira. A Pará Negócios continua funcionando neste domingo (4), o dia todo.

Serviço

Feira Pará Negócios