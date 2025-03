Após acusação de Trump, premiê diz que Japão não 'está manipulando taxas de câmbio'

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, reiterou que seu governo não está deliberadamente pressionando o valor do iene para baixo de forma a reduzir os preços de produtos locais vendidos no exterior. "Não estamos manipulando taxas de câmbio", disse Ishiba a uma comissão parlamentar, nesta segunda-feira, 17. "Não acho que seja algo que o Japão deva fazer...acreditar que é melhor tornar as (exportações) mais baratas por meio do enfraquecimento do iene", acrescentou.

Ishiba defendeu ainda que o Japão continue melhorando a qualidade de seus produtos para fortalecer as exportações.

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou o Japão de desvalorizar o iene e colocar fabricantes norte-americanos em desvantagem.

Para reverter um déficit comercial com os japoneses, Trump tem feito várias ameaças tarifárias.

Ishiba e ministros de seu gabinete rechaçaram as acusações. Nos últimos anos, o Japão interveio algumas vezes no mercado cambial, por meio da compra de grandes quantias de iene, para interromper a queda da moeda japonesa em relação ao dólar.

A desvalorização do iene, que torna as importações mais caras, tem sido uma das principais razões para o fraco consumo no Japão. Fonte: Dow Jones Newswires.