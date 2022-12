Apenas uma carteira fecha o mês com rendimento positivo em ranking de recomendações

A Grana Capital, empresa que oferece o primeiro aplicativo a automatizar a gestão do Imposto de Renda para investidores da Bolsa, divulgou nesta quarta-feira (1) a edição de novembro do Ranking Grana Capital de Ações Recomendadas, que registra a variação do desempenho das sugestões feitas pelos analistas de nove das maiores corretoras do país. Em novembro, apenas uma corretora analisada teve desempenho positivo, oito ficaram em queda e somente duas performaram acima do Ibovespa, que fechou o mês com - 3,06%. O ranking mensal foi liderado pela carteira Itaú Top5, com 0,58%, seguida pelo Nu Invest, com - 1,66%, e pelo Santander, com -4,35%.

O objetivo da Grana Capital é oferecer aos clientes do app um instrumento para acompanhar os resultados das indicações. O ranking inclui as carteiras publicamente recomendadas de nove grandes corretoras de varejo do país em número de transações de pessoas físicas, de acordo com informações do Tesouro Nacional e da B3. O Ranking Grana Capital de Ações Recomendadas de novembro é composto pelas seguintes instituições: Banco do Brasil, Itaú, Santander, ModalMais, BTG Pactual, XP Investimentos, NuInvest, Inter e Ágora. A Caixa Econômica Federal e a Clear Investimentos ficaram de fora porque não informaram se fizeram recomendações públicas em novembro de 2022.

– Novembro foi um mês de queda generalizada do mercado de capitais, com uma performance negativa do Ibovespa. Entre os ativos sugeridos pelas corretoras, o que mais subiu foi o da Vale (VALE3), com variação positiva de 27,68%, enquanto o que mais caiu foi o da Cogna (COGN3), com queda de 31,91% – explica o CEO da Grana Capital, André Kelmanson.

A ação que mais se repetiu nas carteiras recomendadas foi a do Itaú (ITUB4), que apareceu em seis das nove carteiras e teve queda de 14,47%. Já a da Vale (VALE3), com valorização de 27,68%, se repetiu cinco vezes, e a da Cyrella (CYRE3), com variação negativa de 22,80%, apareceu em quatro carteiras.

Confira o desempenho das carteiras recomendadas de novembro, em termos percentuais, e simulando um investimento inicial de R$ 100 mil: