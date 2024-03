Apenas 21% dos contribuintes paraenses fizeram Declaração de Renda; prazo encerra dia 31

Até as 17h de ontem, apenas 198.170 contribuintes no Pará enviaram suas declarações de Imposto de Renda, representando aproximadamente 21% do total esperado pela Receita Federal no estado, que é de 926.790. Em nível nacional, 6.778.525 contribuintes já cumpriram com a obrigação tributária, segundo o orgão.

Faltando uma semana para o encerramento do prazo, o número relativamente baixo de declarações enviadas no estado levanta preocupações, especialmente considerando que o prazo final para a entrega é dia 31 de março. O fato de apenas uma fração dos contribuintes ter cumprido com a obrigação até agora pode ser atribuído a diversos fatores, como falta de conscientização sobre a importância do cumprimento dessa obrigação fiscal ou uma parte considerável de brasileiros que deixam para fazer a declaração no último dia.

Em vista disso, especialistas alertam para a importância de os contribuintes se organizarem e cumprirem com a obrigação dentro do prazo estipulado. A procrastinação pode resultar em multas e complicações futuras com a Receita Federal.

“É fundamental que os contribuintes busquem orientações e ajuda profissional, se necessário, para garantir que a declaração seja feita corretamente e dentro do prazo estipulado”, afirma o economista Valfredo de Farias, alertando para a possibilidade de sanções caso o contibuinte não faça a declaração dentro do prazo.

O que acontece se você não declarar o Imposto de Renda?

As consequências para quem não declarar o IR ou entregar o Imposto de Renda atrasado começam com o pagamento de uma multa de, no mínimo, R$165,74. Mas, essa não é a única complicação, o CPF do contribuinte pode ficar irregular ou, dependendo do caso, ele pode entrar na chamada 'malha fina'.