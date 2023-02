Americanas se compromete com sindicatos a não demitir em massa até março

O Sindicato dos Comerciários do Rio informou que a Americanas se comprometeu a não realizar demissões em massa até a apresentação de seu plano de recuperação, previsto para 20 de março. No último dia 11, foi realizada uma rodada de negociações entre advogados da varejista, membros do Ministério do Trabalho e representantes dos trabalhadores, mediada pela Procuradoria Geral do Trabalho.

Com aproximadamente 40 mil empregados, a Americanas é responsável por gerar cerca de 60 mil empregos indiretos. Uma nova reunião foi agendada para o dia 27 de março, às 14 horas, para discutir os impactos do plano de recuperação judicial.

"Os representantes da empresa informaram que não haverá dispensa em massa até a data da apresentação do plano de recuperação, agendado para o dia 20 de março. Apenas as rescisões ordinárias ocorrerão, por exemplo, por caducidade contratual, justa causa, pedidos de demissão e desligamentos pontuais", afirmou Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio e dirigente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiros (CTB).

Ministro do trabalho participa de reunião

A Americanas destacou a reunião realizada no dia 8 de fevereiro, que foi a primeira fase da costura do acordo. Na ocasião, estavam presentes o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria Geral do Trabalho, o ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho, bem como representantes dos trabalhadores e da varejista.

"Mais uma vez a Companhia informou que não iniciou nenhum processo de demissão em massa de funcionários e segue seu curso normal de operações. A Americanas também renovou seu compromisso de manter relacionamento próximo com os sindicatos e um diálogo produtivo e recorrente sobre questões trabalhistas, mesmo em situações não relacionadas ao processo de Recuperação Judicial", disse a varejista em nota.

Como parte das negociações, foi acordado que todas as dispensas feitas pela Americanas seriam realizadas mediante homologação nos sindicatos. De acordo com o sindicalista, as homologações realizadas no sindicato garantem aos trabalhadores o cumprimento de seus direitos por parte da empresa, podendo ser feitas presencialmente ou de forma telepresencial.

O sindicato, juntamente com as centrais e confederações, concordou em realizar todas as homologações gratuitamente e solicitou que a Americanas informe casos de sindicatos que recusem a prestar assistência aos trabalhadores ou em que o trabalhador não tenha interesse em realizar a homologação.