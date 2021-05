Amazônia poderá perder investimentos do FNO, diz Corecon

Por meio de nota destinada às sociedades paraense e amapaense, nesta terça-feira (25), o Conselho Regional de Economia Pará/Amapá (Corecon PA/AP) questiona a Medida Provisória nº1.052/2021, do Governo Federal, pelo fato de "reduzir drasticamente incentivos fiscais a política de financiamento via Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e outros que compõem outras regiões do País, tendo como efeitos prejudicar de sobremaneira a expansão de investimentos estratégicos aos Estado da Amazônia Legal e ocasionando danos, talvez irreparáveis no futuro, ao financiamento das atividades empresariais que tem no FNO a grande mola propulsora a economia empresarial Regional".

A MP encontra-se na Coordenação de Comissões Mistas do Congresso Nacional e caso vire lei trará prejuízos estruturais para a economia regional, como R$ 7,6 bilhões que deixarão de ser investidos este ano pelo Banco da Amazônia na região. "No cenário com o índice de desemprego em alta, os micro, pequenos e médios empreendedores perderam uma linha de crédito subsidiado frustra o empresário de invetir nos estados da Amazônia Legal", afirmou o economista e membro do Corecon PA/AP, Marcus Holanda.

A MP zera, em cinco anos, a taxa administrativa de quem gerencia o os recursos do fundo. Além disso, a medida tambem pretende unificar os fundos FNO, FNE (Nordeste) e FCO (Centro-Oeste), cenário em que as indústrias do FCO, com maior lastro, teria melhores condições para operar com o fundo unificado, como frisa Holanda. "As bancadas de parlamentares, governadores, prefeitos e lideranças empresariais devem vir a público se manifestar sobre esse assunto, para ver se conseguimos reverter esse quadro", finaliza Marcus Holanda.

Como informa o Corecon PA/AP, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte é o principal instrumento financeiro da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) para a redução das disparidades regionais, sendo responsável por financiamento a setores produtivos como: indústria, agroindústria, agropecuária, mineral, turismo, comércio e prestação de serviços, inovação, tecnologia e produtos essenciais da biodiversidade, bem como a infraestrutura econômica da região.

A Nota do Corecon PA/PA pode ser conferida no site: https://www.coreconpara.org/c%C3%B3pia-economia-governo-fixa-a%C3%A7%C3%B5es-pa