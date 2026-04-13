Alemanha corta imposto sobre diesel e gasolina por 2 meses para conter alta de energia

A Alemanha anunciou a redução temporária do imposto sobre energia para diesel e gasolina por dois meses, em meio à alta dos preços provocada pela guerra envolvendo o Irã. A medida prevê corte de cerca de 17 centavos de euro por litro e busca aliviar o impacto sobre consumidores e empresas.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou que a iniciativa "melhorará muito rapidamente a situação para motoristas e empresas em todo o país", sobretudo para aqueles que dependem intensamente do transporte no trabalho.

No campo geopolítico, Merz criticou as negociações de paz entre Estados Unidos e Irã realizadas no Paquistão na semana passada, classificando-as como mal preparadas.

"Não me surpreendeu a decisão de interromper as conversas em Islamabad", disse ele, acrescentando que desde o início não teve a impressão de que os diálogos estavam devidamente estruturados, sem detalhar o alvo das críticas. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado