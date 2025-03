Alemanha aprova EUR 3 bilhões em ajuda militar para a Ucrânia, diz fonte parlamentar

A Alemanha aprovou, nesta sexta-feira (21), uma nova ajuda militar à Ucrânia, no valor de 3 bilhões de euros (cerca de 18,4 bilhões de reais), antes de uma rodada de negociações entre Estados Unidos, Rússia e Ucrânia para obter uma trégua parcial.

A Comissão de Orçamento do Bundestag aprovou a ajuda, que estava suspensa há meses devido à relutância do chanceler em fim de mandato, Olaf Scholz, que estava preocupado com a situação orçamentária do país.

Os fundos serão destinados ao fornecimento de equipamentos de defesa para a Ucrânia contra as forças russas, incluindo munições de artilharia e sistemas antiaéreos, segundo funcionários de alto escalão do governo.

Esses 3 bilhões de euros se somam aos 4 bilhões de euros (24,5 bilhões de reais) em ajuda militar à Ucrânia já previstos no orçamento de 2025.

A comissão parlamentar destinou outros 8,3 bilhões de euros (50,97 bilhões de reais) a Kiev para o período de 2026 a 2029, embora esse valor possa ser complementado por gastos procedentes de outro pacote fiscal que superou seu último obstáculo nesta sexta-feira.

O porta-voz do governo Steffen Hebestreit disse que este último pacote incluirá unidades dos sistemas antiaéreos Iris-T, de fabricação alemã, que ainda não foram fabricados e serão entregues nos próximos dois anos.

Desde que a Rússia lançou sua invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, a Alemanha tem sido o segundo maior fornecedor de ajuda militar às forças ucranianas, com cerca de 28 bilhões de euros (171 bilhões de reais) até esta data, atrás apenas dos Estados Unidos.

Mas a situação mudou drasticamente desde que o presidente americano, Donald Trump, entrou em contato com o colega russo Vladimir Putin para encerrar a guerra e congelou a ajuda militar à Ucrânia, ao mesmo tempo em que lançou dúvidas sobre o futuro de seus laços com a Otan.