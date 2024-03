Ainda dá para usar o Desenrola Brasil? Programa entra na última semana

Programa do governo federal para renegociação de dívidas, o Desenrola Brasil entra na reta final nesta segunda-feira (25), já que é a última semana. Os interessados em participar da iniciativa têm até domingo (31) para chegar a um bom acordo com as instituições financeiras.

Mas nem todas as pessoas podem participar desta última fase, depois de prorrogações do prazo para os consumidores. Somente as dívidas de pessoas inseridas na faixa 1 do programa podem ser renegociadas agora, ou seja, quem tem renda mensal de até dois salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico do governo federal.

Quanto ao valor da dívida, para ser elegível ao programa, não pode ultrapassar R$ 20 mil e deve ter sido negativada entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Estão inclusas as dívidas bancárias, como as com cartão de crédito ou empréstimo, ou aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo.

Segundo dados do Ministério da Fazenda, até agora, o Desenrola já beneficiou mais de 12,2 milhões de pessoas, negociando cerca de R$ 37,5 bilhões em dívidas.